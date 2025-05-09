До 30 тысяч гривен на обучение: кто и как может получить ваучер от государства

Украинцы из определенных социальных категорий могут бесплатно пройти обучение или переквалификацию по государственной программе. Государство предоставляет до 30 тысяч гривен

Кто и как может получить ваучер на обучение, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости .

Ваучер на обучение поможет получить новую специальность, усилить свои навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда.

Что такое ваучер на обучение

Ваучер на обучение - это единовременная финансовая помощь от государства, которая покрывает стоимость обучения до 30 280 грн. Эти средства предоставляются для получения новой профессии или повышения квалификации.

Если обучение стоит больше - лицо или его работодатель платят разницу самостоятельно. После окончания обучения выдается диплом государственного образца.

Кто имеет право на ваучер

Право на ваучер имеют граждане, которые не зарегистрированы как безработные и уже имеют одно из образований - профессионально-техническое, профессиональное предвысшее или высшее. Также они должны соответствовать одной из категорий:

лица в возрасте от 45 лет (со стажем работы не менее 15 лет);

уволенные с военной или специальной службы (по состоянию здоровья или сокращению, с выслугой);

ветераны или демобилизованные;

лица с инвалидностью (при отсутствии подходящей работы);

внутренне перемещенные лица (при отсутствии подходящей работы);

лица, освобожденные из плена в результате российской агрессии;

граждане, получившие ранения, контузии или заболевания во время войны в районах боевых действий.

Кто не может получить ваучер

Ваучер не предоставляется лицам, которые:

являются зарегистрированными безработными;

не работают, но имеют подходящую работу на дату подачи заявления;

уже проходили переквалификацию за государственные средства в течение последних 3 лет;

не имеют ни одного из образований (профессионального, профессионального или высшего).

Также ваучер не предоставляется тем, кто уже учится: заявку нужно подать до поступления в учебное заведение.

Как подать заявку

Подать заявку на получение ваучера на обучение можно онлайн и офлайн.

Онлайн:

заполните форму на сайте Государственной службы занятости;

заявка автоматически отправляется в центр занятости;

в течение трех рабочих дней карьерный советник свяжется с вами и объяснит дальнейшие шаги.

Офлайн:

можно обратиться в ближайший центр занятости и получить консультацию лично.

Какие документы нужны

Для оформления ваучера лицо должно подать:

паспорт;

трудовую книжку или другие документы, подтверждающие занятость;

документ об образовании;

идентификационный код;

для ВПЛ - справку о постановке на учет.

Важно помнить, что обучение должно осуществляться в заведении, которое имеет лицензию на соответствующий уровень образования. Министерство экономики утвердило перечень из 123 профессий, на которые можно учиться по ваучеру.

Если ваучер не использован - возвращать средства не нужно.

Лицо с профтехобразованием не может сразу идти на высшее, но может получить профессиональное предвысшее.

Больше информации можно найти на сайте Государственной службы занятости в рубрике "Ваучер". Также можно обратиться в контакт-центр по телефону: 0 800 600 288, или написать в Telegram или Facebook Messenger.