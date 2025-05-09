До 30 тысяч гривен на обучение: кто и как может получить ваучер от государства
Украинцы из определенных социальных категорий могут бесплатно пройти обучение или переквалификацию по государственной программе. Государство предоставляет до 30 тысяч гривен
Кто и как может получить ваучер на обучение, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.
Ваучер на обучение поможет получить новую специальность, усилить свои навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда.
Что такое ваучер на обучение
Ваучер на обучение - это единовременная финансовая помощь от государства, которая покрывает стоимость обучения до 30 280 грн. Эти средства предоставляются для получения новой профессии или повышения квалификации.
Если обучение стоит больше - лицо или его работодатель платят разницу самостоятельно. После окончания обучения выдается диплом государственного образца.
Кто имеет право на ваучер
Право на ваучер имеют граждане, которые не зарегистрированы как безработные и уже имеют одно из образований - профессионально-техническое, профессиональное предвысшее или высшее. Также они должны соответствовать одной из категорий:
- лица в возрасте от 45 лет (со стажем работы не менее 15 лет);
- уволенные с военной или специальной службы (по состоянию здоровья или сокращению, с выслугой);
- ветераны или демобилизованные;
- лица с инвалидностью (при отсутствии подходящей работы);
- внутренне перемещенные лица (при отсутствии подходящей работы);
- лица, освобожденные из плена в результате российской агрессии;
- граждане, получившие ранения, контузии или заболевания во время войны в районах боевых действий.
Кто не может получить ваучер
Ваучер не предоставляется лицам, которые:
- являются зарегистрированными безработными;
- не работают, но имеют подходящую работу на дату подачи заявления;
- уже проходили переквалификацию за государственные средства в течение последних 3 лет;
- не имеют ни одного из образований (профессионального, профессионального или высшего).
Также ваучер не предоставляется тем, кто уже учится: заявку нужно подать до поступления в учебное заведение.
Как подать заявку
Подать заявку на получение ваучера на обучение можно онлайн и офлайн.
Онлайн:
- заполните форму на сайте Государственной службы занятости;
- заявка автоматически отправляется в центр занятости;
- в течение трех рабочих дней карьерный советник свяжется с вами и объяснит дальнейшие шаги.
Офлайн:
- можно обратиться в ближайший центр занятости и получить консультацию лично.
Какие документы нужны
Для оформления ваучера лицо должно подать:
- паспорт;
- трудовую книжку или другие документы, подтверждающие занятость;
- документ об образовании;
- идентификационный код;
- для ВПЛ - справку о постановке на учет.
Важно помнить, что обучение должно осуществляться в заведении, которое имеет лицензию на соответствующий уровень образования. Министерство экономики утвердило перечень из 123 профессий, на которые можно учиться по ваучеру.
Если ваучер не использован - возвращать средства не нужно.
Лицо с профтехобразованием не может сразу идти на высшее, но может получить профессиональное предвысшее.
Больше информации можно найти на сайте Государственной службы занятости в рубрике "Ваучер". Также можно обратиться в контакт-центр по телефону: 0 800 600 288, или написать в Telegram или Facebook Messenger.
Ранее РБК-Украина писало, что с 8 мая 2025 года Госпродпотребслужба начала контролировать содержание объявлений о вакансиях. Будут проверять, нет ли в них дискриминации по возрасту, полу, состоянию здоровья и т.д., а также манипуляций относительно условий труда. Работодателям советуют пересмотреть свои объявления, чтобы избежать штрафов. Жалобы на нарушения можно подать в территориальные управления службы.
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