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Кого не хватает работодателям? В Украине назвали самые популярные профессии года

Пятница 25 июля 2025 10:40
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Кого не хватает работодателям? В Украине назвали самые популярные профессии года Некоторые предложения на рынке труда в Украине - особенно популярны (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Полномасштабная война в Украине влияет, среди прочего, и на рынок труда. Ввиду этого в Государственной службе занятости рассказали, какие вакансии стали самыми популярными в течение текущего 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ.

Какие 10 вакансий чаще всего предлагали украинцам

В течение 2025 года Государственная служба занятости предлагала гражданам 231 тысячу вакансий с зарплатами до 230 тысяч гривен в месяц.

В целом соискатели работы могли выбрать вакансию по 3303 профессиям.

В то же время наиболее популярными предложениями на рынке труда стали следующие:

  • продавец продовольственных товаров и другие продавцы (таких предложений было 17,9 тыс.);
  • подсобный работник (такие вакансии встречались 10,8 тыс. раз);
  • водитель автотранспортных средств - работодатели искали не только обычных водителей, но и водителей погрузчиков, автобусов, трамваев и троллейбусов (таким работникам предлагали работу 9,4 тыс. раз);
  • повар (среди специалистов, которые занимаются приготовлением пищи, было 7,8 тыс. вакансий);
  • сестра медицинская или брат медицинский (если учесть медсестер по уходу за больными, в стоматологии, в операционной, по диетическому питанию и т.д., то получится 7,1 тыс. вакансий);
  • уборщик служебных помещений или другие вакансии, касающиеся уборки территорий или производственных помещений (общее количество - 6,9 тыс. вакансий);
  • бухгалтер, а также главный бухгалтер, специалист, эксперт, начальник бухгалтерии и т.д. (таких работников искали 5,7 тыс. раз);
  • администратор и другие вариации этой профессии - администратор зала, офис-администратор, администратор кинотеатров и т.д. (3,2 тыс. вакансий);
  • швея (их на работу в этом году приглашали 2,9 тыс. раз);
  • охранник (потребность в таких работниках - 2,7 тыс. вакансий с начала года).

Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине больше всего ищут сезонных работников летом и какие зарплаты предлагают.

Тем временем в правительстве спрогнозировали, когда средняя зарплата украинцев может вырасти до 40 тысяч гривен.

Читайте также, как современные реалии влияют на рынок труда Украины - каковы его основные тенденции, зарплаты и новые тренды.

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