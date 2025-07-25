Кого не хватает работодателям? В Украине назвали самые популярные профессии года

Полномасштабная война в Украине влияет, среди прочего, и на рынок труда. Ввиду этого в Государственной службе занятости рассказали, какие вакансии стали самыми популярными в течение текущего 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ.

В то же время наиболее популярными предложениями на рынке труда стали следующие:

В целом соискатели работы могли выбрать вакансию по 3303 профессиям.

В течение 2025 года Государственная служба занятости предлагала гражданам 231 тысячу вакансий с зарплатами до 230 тысяч гривен в месяц.

Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине больше всего ищут сезонных работников летом и какие зарплаты предлагают.

Тем временем в правительстве спрогнозировали, когда средняя зарплата украинцев может вырасти до 40 тысяч гривен.

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