Гранты на бизнес для ВПЛ: как получить деньги на открытие собственного дела
Украинцы могут получить государственные гранты на открытие бизнеса. В частности, это касается и внутренних переселенцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.
Государственная программа "Собственное дело" была создана в июле 2022 года. Украине могут получить микрогранты для создания бизнеса. Оформить грант могут и внутренне перемещенные лица.
Сумма грантов колеблется от 50 до 250 тысяч гривен. Сумма кредита зависит от условий:
- до 75 тысяч гривен (исключительно для физических лиц, с последующей необходимостью зарегистрироваться как ФЛП);
- до 150 тысяч гривен (необходимо создать 1 рабочее место);
- до 250 тысяч гривен (необходимо создать 2 рабочих места).
Деньги можно потратить на приобретение оборудования, закупку сырья, оплату аренды, услуги маркетинга и рекламы, коммерческой концессии, лизинга. Грант может получить физическое и юридическое лицо, а также ФЛП.
Кроме того, нужно представить бизнес-план для получения гранта по собственному делу. Подробнее об этом - по ссылке.
По состоянию на август 2024 года украинцы получили более 17,3 тысячи грантов в рамках программы "Собственное дело". Общая сумма составляет около 4,2 млрд гривен.
По данным Минэкономики, чаще всего предприниматели получали средства на бизнес в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов, временного размещения и организации питания, перерабатывающей промышленности.
Больше бизнесов открывали во Львовской области, на втором месте - Киев.
Больше о том, что такое гранты и как они помогают открыть собственное дело - читайте в материале РБК-Украина.
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