Работа Волгоградского НПЗ парализована после атаки украинских дронов, - Reuters

Волгоград, Четверг 12 февраля 2026 17:04
Работа Волгоградского НПЗ парализована после атаки украинских дронов, - Reuters Фото: в России был "прилет" по Волгоградскому НПЗ (ГУ МЧС по Волгоградской области)
Автор: Иван Носальский

Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде приостановил работу после того, как по нему ударили дроны украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Новый рекорд. Дроны СБУ ударили по важному для российской армии НПЗ

Как рассказали изданию два источника, в результате удара Украины на НПЗ повреждено ключевое оборудование - установка первичной перегонки нефти CDU-1, которая обеспечивает около 40% мощности завода.

Мощность CDU-1 составляет примерно 18 600 тонн в день, или около 140 000 баррелей в день.

Reuters пишет, что в 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,5 млн тонн нефти, что составляет около 5% от общего объема нефтепереработки в России.

Завод является крупным производителем топлива: в прошлом году он выпустил 6 млн тонн дизеля, 1,9 млн тонн бензина и 700 000 тонн мазута.

Удар по НПЗ в Волгограде

Напомним, в ночь с 10 на 11 февраля в Волгограде прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку неизвестных беспилотников.

В сети публиковали видео, на котором можно было заметить сильный пожар после атаки. Также сообщалось, что был нанесен удар по местному НПЗ.

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 11 февраля Силы обороны Украины поражали нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский", который задействован в обеспечении оккупационных войск РФ.

Украинское военное командование отметило, что на территории предприятия также был зафиксирован пожар.

К слову, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, за январь украинские защитники нанесли 48 ударов по объектам нефтегазовой отрасли на территории России. Системные атаки привели к значительному сокращению мощностей врага: общая переработка нефти в РФ снизилась на 19%.

