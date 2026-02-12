Работа Волгоградского НПЗ парализована после атаки украинских дронов, - Reuters

Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде приостановил работу после того, как по нему ударили дроны украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как рассказали изданию два источника, в результате удара Украины на НПЗ повреждено ключевое оборудование - установка первичной перегонки нефти CDU-1, которая обеспечивает около 40% мощности завода.

Мощность CDU-1 составляет примерно 18 600 тонн в день, или около 140 000 баррелей в день.

Reuters пишет, что в 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,5 млн тонн нефти, что составляет около 5% от общего объема нефтепереработки в России.

Завод является крупным производителем топлива: в прошлом году он выпустил 6 млн тонн дизеля, 1,9 млн тонн бензина и 700 000 тонн мазута.