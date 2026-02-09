ua en ru
Минус 19% переработки нефти. Сырский назвал результаты ударов по РФ в январе

Украина, Понедельник 09 февраля 2026 18:16
Минус 19% переработки нефти. Сырский назвал результаты ударов по РФ в январе Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники в январе почти полсотни раз атаковали нефтяные объекты на территории России. Удары привели к значительному сокращению переработки нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Читайте также: Российский Славянск-на-Кубани попал под удар: горит НПЗ

По данным генерала, в январе в рамках дальнобойных ударов было выполнено 48 огневых задач по поражению нефтегазовой отрасли РФ.

В результате этих ударов:

  • общая переработка нефти в РФ уменьшилась на 19%;
  • в количественном эквиваленте потери составляют 53,4 млн тонн в год.

Удары по энергообъектах РФ

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские энергообъекты являются законными целями для Украины, поскольку средства от продажи нефти и газа Кремль вкладывает в производство оружия для убийства украинцев.

Глава государства подчеркнул, что удары по источникам финансирования российской армии являются ответом на попытки врага нанести хаос в украинском обществе из-за атак на гражданскую инфраструктуру.

По словам президента, россияне не могут жить "в покое и со светом", пока украинцы вынуждены мерзнуть из-за обстрелов, поэтому Украина будет продолжать бить по "источнику наращивания денег Кремля".

К слову, недавно между Украиной и Россией было установлено "энергетическое перемирие". К сожалению, оно продлилось несколько дней, договоренности нарушила Москва.

В этот период украинские защитники приостановили удары по энергетическим объектам РФ.

