Минус 19% переработки нефти. Сырский назвал результаты ударов по РФ в январе

Украинские защитники в январе почти полсотни раз атаковали нефтяные объекты на территории России. Удары привели к значительному сокращению переработки нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram .

В результате этих ударов:

По данным генерала, в январе в рамках дальнобойных ударов было выполнено 48 огневых задач по поражению нефтегазовой отрасли РФ.

Удары по энергообъектах РФ

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские энергообъекты являются законными целями для Украины, поскольку средства от продажи нефти и газа Кремль вкладывает в производство оружия для убийства украинцев.

Глава государства подчеркнул, что удары по источникам финансирования российской армии являются ответом на попытки врага нанести хаос в украинском обществе из-за атак на гражданскую инфраструктуру.

По словам президента, россияне не могут жить "в покое и со светом", пока украинцы вынуждены мерзнуть из-за обстрелов, поэтому Украина будет продолжать бить по "источнику наращивания денег Кремля".

К слову, недавно между Украиной и Россией было установлено "энергетическое перемирие". К сожалению, оно продлилось несколько дней, договоренности нарушила Москва.

В этот период украинские защитники приостановили удары по энергетическим объектам РФ.