Робота Волгоградського НПЗ паралізована після атаки українських дронів, - Reuters
Нафтопереробний завод у Волгограді призупинив роботу після того, як по ньому вдарили дрони українських захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як розповіли виданню два джерела, внаслідок удару України на НПЗ пошкоджено ключове обладнання - установку первинної перегонки нафти CDU-1, яка забезпечує близько 40% потужності заводу.
Потужність CDU-1 становить приблизно 18 600 тонн на день, або близько 140 000 барелів на день.
Reuters пише, що 2024 року Волгоградський НПЗ переробив 13,5 млн тонн нафти, що становить близько 5% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.
Завод є великим виробником палива: минулого року він випустив 6 млн тонн дизеля, 1,9 млн тонн бензину і 700 000 тонн мазуту.
Удар по НПЗ у Волгограді
Нагадаємо, в ніч з 10 на 11 лютого у Волгограді прогриміли вибухи. Росіяни скаржилися на атаку невідомих безпілотників.
У мережі публікували відео, на якому можна було помітити сильну пожежу після атаки. Також повідомлялося, що було завдано удару по місцевому НПЗ.
Пізніше в Генштабі ЗСУ підтвердили, що в ніч на 11 лютого Сили оборони України вражали нафтопереробний завод "Волгоградський", який задіяний у забезпеченні окупаційних військ РФ.
Українське військове командування зазначило, що на території підприємства також було зафіксовано пожежу.
До слова, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за січень українські захисники завдали 48 ударів по об'єктах нафтогазової галузі на території Росії. Системні атаки призвели до значного скорочення потужностей ворога: загальна переробка нафти в РФ знизилася на 19%.