Робота Волгоградського НПЗ паралізована після атаки українських дронів, - Reuters

Нафтопереробний завод у Волгограді призупинив роботу після того, як по ньому вдарили дрони українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як розповіли виданню два джерела, внаслідок удару України на НПЗ пошкоджено ключове обладнання - установку первинної перегонки нафти CDU-1, яка забезпечує близько 40% потужності заводу.

Потужність CDU-1 становить приблизно 18 600 тонн на день, або близько 140 000 барелів на день.

Reuters пише, що 2024 року Волгоградський НПЗ переробив 13,5 млн тонн нафти, що становить близько 5% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

Завод є великим виробником палива: минулого року він випустив 6 млн тонн дизеля, 1,9 млн тонн бензину і 700 000 тонн мазуту.