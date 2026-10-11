Загрязнение воздуха в Украине: какие примеси влияют на людей и чем опасны для природы

На качество воздуха влияют разные атмосферные загрязнители. Поэтому откуда они берутся, по каким признакам классифицируются и как сильно могут влиять на все живое - важно знать каждому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью , подготовленную специалистами Запорожского областного центра по гидрометеорологии.

Какие вещества загрязняют атмосферу

Специалисты рассказали, что в целом атмосферные примеси (загрязнители) делятся на две категории.

Первичные примеси - вещества, которые попадают в атмосферу в неизменном виде (непосредственно из природных или антропогенных источников):

взвешенные частицы (аэрозоли) РМ10 и РМ2.5 - пыль, сажа, зола;

газообразные и парообразные - оксиды углерода (угарный и углекислый газ), диоксид серы, оксиды азота, аммиак, пары бензина, бензол, фенол, формальдегид;

жидкие капли - жидкое топливо, масла, промышленные растворители.

Первичные примеси (инфографика: meteo.gov.ua)

Вторичные примеси - соединения, являющиеся продуктами трансформации первичных примесей (под влиянием солнечной радиации, кислорода, озона и водяного пара):

продукты фотохимических реакций - приземный озон, фотохимический формальдегид;

продукты гидратации - серная и азотная кислота;

продукты нуклеации и газофазных реакций - сульфаты, нитраты, вторичное органическое вещество;

комплексные многокомпонентные системы - сочетание газов, жидких капель и твердых частиц.

Вторичные примеси (инфографика: meteo.gov.ua)

Следовательно, часть загрязнителей являются первичными, тогда как другие образуются уже в атмосфере (в результате химических реакций).

Как примеси влияют на людей и окружающую среду

В пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра уточнили, что пыль и сажа, PM10 и PM2.5, оксиды азота и серы, угарный газ, летучие органические соединения и другие вещества попадают в атмосферу в результате:

работы промышленности;

работы транспорта;

пожаров;

других процессов.

Часть загрязнителей - первичные, другие - образуются в атмосфере вследствие химических реакций (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

По данным специалистов Запорожского областного центра по гидрометеорологии, все эти примеси влияют как на человеческий организм, так и на окружающую среду в целом: