Загрязнение воздуха в Украине: какие примеси влияют на людей и чем опасны для природы
На качество воздуха влияют разные атмосферные загрязнители. Поэтому откуда они берутся, по каким признакам классифицируются и как сильно могут влиять на все живое - важно знать каждому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью, подготовленную специалистами Запорожского областного центра по гидрометеорологии.
Какие вещества загрязняют атмосферу
Специалисты рассказали, что в целом атмосферные примеси (загрязнители) делятся на две категории.
Первичные примеси - вещества, которые попадают в атмосферу в неизменном виде (непосредственно из природных или антропогенных источников):
- взвешенные частицы (аэрозоли) РМ10 и РМ2.5 - пыль, сажа, зола;
- газообразные и парообразные - оксиды углерода (угарный и углекислый газ), диоксид серы, оксиды азота, аммиак, пары бензина, бензол, фенол, формальдегид;
- жидкие капли - жидкое топливо, масла, промышленные растворители.
Вторичные примеси - соединения, являющиеся продуктами трансформации первичных примесей (под влиянием солнечной радиации, кислорода, озона и водяного пара):
- продукты фотохимических реакций - приземный озон, фотохимический формальдегид;
- продукты гидратации - серная и азотная кислота;
- продукты нуклеации и газофазных реакций - сульфаты, нитраты, вторичное органическое вещество;
- комплексные многокомпонентные системы - сочетание газов, жидких капель и твердых частиц.
Следовательно, часть загрязнителей являются первичными, тогда как другие образуются уже в атмосфере (в результате химических реакций).
Как примеси влияют на людей и окружающую среду
В пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра уточнили, что пыль и сажа, PM10 и PM2.5, оксиды азота и серы, угарный газ, летучие органические соединения и другие вещества попадают в атмосферу в результате:
- работы промышленности;
- работы транспорта;
- пожаров;
- других процессов.
По данным специалистов Запорожского областного центра по гидрометеорологии, все эти примеси влияют как на человеческий организм, так и на окружающую среду в целом:
- взвешенные частицы (аэрозоли) РМ10 и РМ2.5 - накапливаются в организме человека, создают парниковый эффект, загрязняют водоемы и почвы, способствуют формированию мглы;
- газообразные и парообразные - вызывают синдром хронического экологического стресса у человека, создают парниковый эффект, приводят к кислотным дождям и образованию фотохимического смога;
- жидкие капли - вызывают острое отравление и интоксикацию, оказывают канцерогенный и мутагенный эффект, загрязняют водоемы и портят поверхности;
- продукты фотохимических реакций - имеют канцерогенный эффект, вызывают раздражение глаз и дыхательных путей, угнетают рост растений;
- продукты гидратации - приводят к выпадению кислотных дождей;
- продукты нуклеации и газофазных реакций - накапливаются в организме человека, вызывают кислотные дожди и закисления, также образуют мглу;
- комплексные многокомпонентные системы - формируют фотохимический смог в виде сухого желтовато-бурого тумана.
Напомним, ранее мы рассказывали, действительно ли на качество воздуха влияет зимняя погода.
Кроме того, мы объясняли, угрожают ли Украине пылевые бури и чем вредят лесу окопы.
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