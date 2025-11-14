Рождественский пост 2025: обязателен ли он для детей, беременных и больных людей
По действующему календарю ПЦУ Рождественский пост начинается уже завтра, 15 ноября. При этом поститься каждому украинцу нужно "с умом".
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей Православной Церкви Украины (ПЦУ) Георгий Коваленко.
Почему во время поста не стоит зацикливаться на еде
По словам эксперта, Рождественский пост - не такой строгий, как, например, Великий пост. При этом ограничения в еде в этот период являются "определенной вспомогательной практикой", "инструментом", а не целью.
"И они в основном сейчас решаются в индивидуальном порядке", - отметил Коваленко.
Он напомнил, что Рождественский пост является своеобразной подготовкой к празднику Рождества - дню рождения Христа.
"Когда-то Христос сказал: "Если вы кого-то накормили, напоили, приютили у себя дома, посетили в больнице или в тюрьме - это вы сделали мне", - поделился священник.
Следовательно, лучшие подарки Богу (которые можно "подготовить" в течение поста) - добрые дела и забота о тех, кто нуждается в нашей помощи.
"Как раз Рождественский пост - это время для добрых дел. Время просвещения. Время заботы о детях и об их воспитании. Поэтому он такой, более светлый", - рассказал протоиерей.
Обязательно ли поститься детям, беременным или больным
"Мы живем в то время, когда Церковь не столько регулирует пищевые практики, не столько регулирует то, что нам можно или нельзя есть, сколько говорит о смыслах, о которых мы должны думать в это время", - сообщил Коваленко.
Он напомнил, что в Рождественский пост традиционно не отказываются от рыбы. Некоторые даже оставляют в своем рационе молоко. То есть пищевые традиции в этот период могут быть разными.
"Церковь всегда как раз в отношении больных, беременных, детей... выступает за "разумный" пост", - подчеркнул священник.
По его словам, в целом поститься - это не о еде.
"Это нужно делать разумно. Военным, беременным, больным, детям, людям путешествующим. По этому поводу нужно просто посоветоваться со своим священником и выбрать ту форму, которая реальна и возможна", - поделился эксперт.
Он добавил, что "поститься можно вообще не обращая внимания на еду".
Можно ли поститься без посещения храма
Коваленко рассказал, что "пост - это одна практика, посещение храма - другая практика". Между тем исповедь и причастие - вообще таинство.
"Желательно, когда человек в пост как раз говеет, то есть готовится и причащается, если он не имеет такой возможности - он может молиться. Он может поститься", - отметил протоиерей.
Вместе с тем он объяснил, что "пост напрямую не связан с исповедью и причастием".
"Это - разные практики. Когда они объединяются - это хорошо. Когда что-то из них невозможно - нужно смотреть на условия", - подытожил священник.
