Рождественский пост 2025: обязателен ли он для детей, беременных и больных людей

Пятница 14 ноября 2025 13:44
Рождественский пост 2025: обязателен ли он для детей, беременных и больных людей Украинцам стоит поститься "разумно", учитывая собственные обстоятельства (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

По действующему календарю ПЦУ Рождественский пост начинается уже завтра, 15 ноября. При этом поститься каждому украинцу нужно "с умом".

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей Православной Церкви Украины (ПЦУ) Георгий Коваленко.

Почему во время поста не стоит зацикливаться на еде

По словам эксперта, Рождественский пост - не такой строгий, как, например, Великий пост. При этом ограничения в еде в этот период являются "определенной вспомогательной практикой", "инструментом", а не целью.

"И они в основном сейчас решаются в индивидуальном порядке", - отметил Коваленко.

Он напомнил, что Рождественский пост является своеобразной подготовкой к празднику Рождества - дню рождения Христа.

"Когда-то Христос сказал: "Если вы кого-то накормили, напоили, приютили у себя дома, посетили в больнице или в тюрьме - это вы сделали мне", - поделился священник.

Следовательно, лучшие подарки Богу (которые можно "подготовить" в течение поста) - добрые дела и забота о тех, кто нуждается в нашей помощи.

"Как раз Рождественский пост - это время для добрых дел. Время просвещения. Время заботы о детях и об их воспитании. Поэтому он такой, более светлый", - рассказал протоиерей.

Обязательно ли поститься детям, беременным или больным

"Мы живем в то время, когда Церковь не столько регулирует пищевые практики, не столько регулирует то, что нам можно или нельзя есть, сколько говорит о смыслах, о которых мы должны думать в это время", - сообщил Коваленко.

Он напомнил, что в Рождественский пост традиционно не отказываются от рыбы. Некоторые даже оставляют в своем рационе молоко. То есть пищевые традиции в этот период могут быть разными.

"Церковь всегда как раз в отношении больных, беременных, детей... выступает за "разумный" пост", - подчеркнул священник.

По его словам, в целом поститься - это не о еде.

"Это нужно делать разумно. Военным, беременным, больным, детям, людям путешествующим. По этому поводу нужно просто посоветоваться со своим священником и выбрать ту форму, которая реальна и возможна", - поделился эксперт.

Он добавил, что "поститься можно вообще не обращая внимания на еду".

Можно ли поститься без посещения храма

Коваленко рассказал, что "пост - это одна практика, посещение храма - другая практика". Между тем исповедь и причастие - вообще таинство.

"Желательно, когда человек в пост как раз говеет, то есть готовится и причащается, если он не имеет такой возможности - он может молиться. Он может поститься", - отметил протоиерей.

Вместе с тем он объяснил, что "пост напрямую не связан с исповедью и причастием".

"Это - разные практики. Когда они объединяются - это хорошо. Когда что-то из них невозможно - нужно смотреть на условия", - подытожил священник.

Напомним, ранее мы рассказывали, как не превратить пост в диету.

Между тем в ПЦУ сообщили, кто такие бесы, как с ними бороться и стоит ли бояться проклятий.

Кроме того, украинцам объяснили, почему карма и реинкарнация - не для христиан.

Читайте также обо всех важнейших церковных праздниках в ноябре 2025 года по действующему календарю ПЦУ (какие дни - особенно важны для украинцев и чем именно).

