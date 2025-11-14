ua en ru
Планируете поститься впервые в жизни? Священник объяснил, как не превратить пост в диету

Пятница 14 ноября 2025 11:08
Планируете поститься впервые в жизни? Священник объяснил, как не превратить пост в диету В период Рождественского поста важно думать не только об ограничениях в еде (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Для человека, который начинает поститься впервые, самое главное - не концентрироваться исключительно на еде. Ведь это по сути - "инструмент", а не цель поста.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей Православной Церкви Украины (ПЦУ) Георгий Коваленко.

Что нужно понять тем, кто планирует поститься впервые

По словам эксперта, на самом деле ограничение в еде во время поста "является определенной вспомогательной практикой". Причем сегодня этот вопрос решается по большей части "в индивидуальном порядке".

"Еда - это "инструмент". То есть ограничение себя в еде - это "инструмент", а не цель поста... И поэтому насчет ограничений в еде стоит советоваться со своим приходским священником, или знакомыми верующими людьми", - рассказал Коваленко.

Он объяснил, что человеку, который планирует поститься впервые, следует понять прежде всего, "чем он должен наполнить этот период - в отличие от его обычной жизни".

"Если человек постится впервые, возможно, он должен прочитать Евангелие, Новый Завет. Подумать над этим. Это как раз та история, которая о рождении Христа и дальше - о его земной жизни", - поделился священник.

В то же время он признал, что очень важно "выдержать" первую главу, где перечисляется родословная".

"Дальше будет интереснее. Это тоже важно", - добавил протоиерей.

"С другой стороны, человек должен подумать: "А что доброго, ради Христа, ради этого поста, во время этого поста я хочу сделать? Какие добрые дела я буду делать во время поста? От чего я отказываюсь, но и что высвобождается у меня - время, что-то другое. Как это смогу использовать?", - посоветовал Коваленко.

Как не превратить пост в обычную диету

"Я думаю, что самое главное для человека, который начинает поститься, не концентрироваться только на еде", - подчеркнул священник.

Эта практика, это умение, по его словам, "очень быстро приходит".

"И большинство людей спокойно может отказываться от определенных типов пищи. Это - не такая сложная процедура, но она - не является главной. Это, повторюсь, средство", - сказал эксперт.

Он добавил, что на самом деле человек должен задавать себе вопрос о цели поста.

"То есть какова цель моего поста? Что я, как дар, приношу Христу? Если я отказываюсь от какой-то пищи, то что я приобретаю? От чего я могу отказаться, как от какой-то лишней страсти, или какой-то привычки плохой? От какой плохой привычки я отказываюсь во время этого поста?", - разъяснил Коваленко.

Он отметил, что ограничение в еде во время поста также определенным образом "освобождает человека".

"Человек начинает понимать, что он может не быть "рабом еды". Ему не обязательно постоянно беспокоиться "а что мне съесть". Оказывается, что, в принципе, не так много человеку и нужно. И это может быть очень простая, но не менее вкусная еда", - объяснил протоиерей.

Именно это, по его мнению, может человека "освободить".

"Освободить в его сердце, голове, пространстве много места, которое нужно чем-то заполнить. Вот этот ответ на вопрос "чем это должно быть заполнено" - это главный вопрос для тех, кто начинает поститься", - подчеркнул священник.

Как действовать, если во время поста "что-то пошло не так"

По словам Коваленко, во время поста самое главное - "не есть друг друга и не использовать термин "сорвался".

"Пост - это, знаете, не формат "зашился от алкоголя". И сорвался потом, ушел в запой. В каком-то смысле человек может понять, что он - да, несовершенен. Но попробовать снова", - объяснил он.

Протоиерей добавил, что пост - это как раз такая "практика".

"Аскеты - от слова "упражнения" (слово "аскет" происходит из греческого языка и означает "обученный упражнениям", - Ред.). То есть для того, чтобы стать более совершенным, нужно упражняться", - напомнил он.

В качестве примера он привел спорт, когда у человека также может не все получаться сразу.

"Все же нужен определенный навык, чтобы к этому привык организм, привыкли мышцы. Так и с духовными практиками, и с постом. Это - определенный процесс", - добавил Коваленко.

Следовательно, если во время поста у человека "что-то не получается", или же он вынужден в силу определенных обстоятельств прервать свою постную практику, к этому можно вернуться тогда, когда обстоятельства изменятся.

"Если он возвращается к этой истории, хочет продолжить. То есть если единственный раз что-либо не удалось - это не повод останавливаться", - подытожил священник.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем особенный Рождественский пост и требует ли он определенной духовной или физической подготовки.

Тем временем в ПЦУ рассказали, кто такие бесы, как с ними бороться и стоит ли бояться проклятий.

Читайте также обо всех важнейших церковных праздниках в ноябре 2025 года по действующему календарю ПЦУ (какие дни - особенно важны для украинцев и чем именно).

