Різдвяний піст 2025: чи обов'язковий він для дітей, вагітних і хворих людей

П'ятниця 14 листопада 2025 13:44
Різдвяний піст 2025: чи обов'язковий він для дітей, вагітних і хворих людей Українцям варто постувати "розумно", зважаючи на власні обставини (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

За чинним календарем ПЦУ Різдвяний піст починається вже завтра, 15 листопада. При цьому постувати кожному українцю потрібно "з розумом".

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей Православної Церкви України (ПЦУ) Георгій Коваленко.

Чому під час посту не варто зациклюватись на їжі

За словами експерта, Різдвяний піст - не такий суворий, як, наприклад, Великий піст. При цьому обмеження в їжі у цей період є "певною допоміжною практикою". "Інструментом", а не метою.

"І вони здебільшого зараз вирішуються в індивідуальному порядку", - зауважив Коваленко.

Він нагадав, що Різдвяний піст є своєрідною підготовкою до свята Різдва - дня народження Христа.

"Колись Христос сказав: "Якщо ви когось нагодували, напоїли, прихистили у себе вдома, відвідали в лікарні чи у в'язниці - це ви зробили мені", - поділився священник.

Отже, найкращі подарунки Богові (які можна "підготувати" впродовж посту) - добрі справи й турбота про тих, хто потребує нашої допомоги.

"Якраз Різдвяний піст - це час для добрих справ. Час просвіти. Час турботи про дітей і про їхнє виховання. Тому він такий, більш світлий", - розповів протоієрей.

Чи обов'язково постувати дітям, вагітним або хворим

"Ми живемо в той час, коли Церква не стільки регулює харчові практики, не стільки регулює те, що нам можна чи не можна їсти, скільки говорить про смисли, про які ми маємо думати в цей час", - повідомив Коваленко.

Він нагадав, що у Різдвяний піст традиційно не відмовляються від риби. Дехто навіть залишає у своєму раціоні молоко. Тобто харчові традиції у цей період можуть бути різними.

"Церква завжди якраз щодо хворих, вагітних, дітей… виступає за "розумне" постування", - наголосив священник.

За його словами, в цілому постувати - це не про їжу.

"Це потрібно робити розумно. Військовим, вагітним, хворим, дітям, людям подорожуючим. Щодо цього потрібно просто порадитися зі своїм священником і обрати ту форму, яка реальна і можлива", - поділився експерт.

Він додав, що "постувати можна взагалі не звертаючи уваги на їжу".

Чи можна постувати без відвідування храму

Коваленко розповів, що "піст - це одна практика, відвідування храму - інша практика". Тим часом сповідь і причастя - взагалі таїнство.

"Бажано, коли людина у піст якраз говіє, тобто готується і причащається, якщо вона не має такої можливості - вона може молитися. Вона може постувати", - зауважив протоієрей.

Водночас він пояснив, що "піст напряму не пов'язаний зі сповіддю й причастям".

"Це - різні практики. Коли вони об'єднуються - це добре. Коли щось із них неможливе - треба дивитися на умови", - підсумував священник.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як не перетворити піст на дієту.

Тим часом у ПЦУ повідомили, хто такі біси, як з ними боротись й чи варто боятися прокльонів.

Крім того, українцям пояснили, чому карма й реінкарнація - не для християн.

Читайте також про всі найважливіші церковні свята у листопаді 2025 року за чинним календарем ПЦУ (які дні - особливо важливі для українців і чим саме).

