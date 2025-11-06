Что посеешь, то и пожнешь: ПЦУ объяснила, почему карма и реинкарнация - не для христиан
Христианство, в отличие от некоторых других религий, исповедующих реинкарнацию, в так называемые "законы кармы" не верит.
Почему именно христиане не верят в карму
В ПЦУ рассказали, что христиане, если сказать коротко, в карму не верят. Это объясняется тем, что многие аспекты представлений о ней прямо противоречат христианскому учению:
- о жизни и смерти;
- о временном бытии и вечности;
- о призвании человека.
Христиане верят в Промысел Божий и возможность исправления и покаяния.
"Они имеют призвание и обязанность достигать спасения в этой единственной земной жизни, чтобы продолжить жить в вечности", - объяснили в ПЦУ.
Что означает "карма" и как она воспринимается
Украинцам рассказали, что понятие "карма" в переводе с санскрита означает "действие, деяние, ритуал".
При этом в некоторых религиях Востока (буддизме, индуизме, джайнизме и других) карма - это "закон возмездия".
"Которым, согласно совокупности совершенных человеком и его предками поступков, определяется характер его дальнейшего перевоплощения после смерти", - поделились в ПЦУ.
Следовательно, по сути, карма воспринимается "как нечто негативное, что "прилипает" к человеку и сопровождает его в процессе реинкарнации, то есть перевоплощения, перерождения души в разных жизнях".
Почему христианство "далеко" от реинкарнации
Согласно информации ПЦУ, первое существенное отличие между христианством и религиями, исповедующими реинкарнацию, заключается именно в "вечности после жизни".
"Христиане знают, что после телесной смерти бытие не заканчивается, а есть вечность, которую мы выбираем себе здесь, во время земной жизни, нашими поступками и делами", - объяснили украинцам.
Сообщается, что "зная из Божьего откровения, что жизнь человека уникальна, что после смерти телесной есть не какое-то новое перерождение, но посмертная жизнь души в ожидании будущего телесного воскресения и вечности" - верующие ПЦУ не воспринимают мысли о том, что после смерти станут кем-то другим, нежели были.
"Скажем, другой личностью, деревом или птичкой", - уточнили в ПЦУ.
В качестве доказательства приводятся слова из Священного Писания: "И как людям определено один раз умереть, а потом суд, так и Христос, один раз принеся Себя в жертву, чтобы взять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его спасения".
"Как видим, Писание четко отрицает возможность многократных перевоплощений людей и их превращений в другую личность, существо или предмет", - подчеркнули в ПЦУ.
Существует ли в христианстве понятие кармы (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Как карма "не вяжется" с вопросом прощения
Еще одно существенное отличие между христианством и некоторыми другими религиями заключается в вопросе прощения.
Так, например, в учении индуизма отсутствует Бог, который прощает человека, милует, дарует спасение. Поэтому там карма приобретает чисто формальный, механический характер.
"Так, если в этой жизни люди здоровы, богаты - то в прошлом они "насобирали" хорошую карму. Если же люди страдают и болеют, то получают "возмездие" за ошибки и грехи прошлых жизней", - объяснили в ПЦУ.
Отмечается, что исходя из этого "в учении кармы грех и наказание имеют чисто формальные, математические взаимоотношения".
"Здесь нет Милосердного Бога, Спасителя, Который искупил человеческие грехи и призывает всех к покаянию, давая прощение тем, кто уже кается", - отметили в ПЦУ.
Речь идет о том, что "закон кармы неуклонно собирает все зло, сделанное человеком в течение его многих "перевоплощений", заставляя расплачиваться за предыдущие грехи, страдать сейчас".
Как могло сформироваться учение о карме
"Скорее всего, учение о карме возникло как попытка объяснить природу страданий человека, когда в этих страданиях нет его видимой вины", - предположили в ПЦУ.
В то же время отмечается: если в него углубиться, то получается, что "закон кармы определенным образом "узаконивает" несправедливость".
"Ведь после телесной смерти личность человека "распадается", а новая, возникшая якобы в результате реинкарнации, не может понять, за какой именно проступок она должна расплачиваться", - объяснили в ПЦУ.
Следовательно, получается так, что человек "не может вынести из своих страданий никакого морального урока".
Вместо этого остается "просто ощущение жизненной несправедливости и обреченности".
Чем отличается карма от Промысла Божьего
"Учение о карме превращает человека из свободной личности в винтик кармического механизма, лишая его свободы воли. Человек в рамках этой концепции становится слепой марионеткой", - рассказали в ПЦУ.
Между тем христианство:
- отвергает эту кармическую обреченность, которая сохраняется во многих перевоплощениях;
- учит о том, что человек живет только один раз, и что в его единственной земной жизни действует Промысел Божий, который способствует его спасению.
"Промысел Божий - это реализация благой Божьей воли обо всем, что существует на Земле в пространстве и времени. Он направляет все Божье творение на благо, помогает всему доброму, пресекает зло", - подчеркнули в ПЦУ.
Ведь "человека Бог создал по Своему образу, Он из любви даровал человеку великий дар свободы и никогда не нарушает его, не совершает насилия над человеком".
Отмечается при этом, что свобода - это всегда выбор, а выбор - это ответственность, последствия.
Следовательно, зло и страдания в понимании христианства - это следствие неправильного, ошибочного выбора человека, который всегда можно исправить (покаявшись и получив прощение от Бога).
Карма же такой возможности не дает.
"Мы как христиане верим, что все наши поступки, намерения, дела и даже бездействие формируют наше будущее, причем не только после телесной смерти, но и сейчас, во время земной жизни", - рассказали в ПЦУ.
Речь идет о том, что люди - свободны выбирать свое будущее, не являются марионетками "судьбы" или "кармы".
"Мы являемся детьми Божьими. "Не обманывайтесь: Бог пренебрежительным не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Кто сеет для плоти своей, от плоти пожнешь тление, а кто сеет для духа, от духа пожнешь жизнь вечную", - подытожили в ПЦУ.
Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
