Реки Украины стремительно мелеют: что показал август и где показатели критические
Укргидрометцентр оценил водность основных рек Украины за первые 15 дней августа - чтобы следить за наступлением (или вероятностью) маловодья на "артериях", гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.
В каких реках водность - больше нормы
Больше нормы (>120%) в течение первой половины августа 2025 года водность отмечалась:
- на Верхнем Днепре (пост Неданчичи);
- на притоках Припяти - реках Горынь (пост Деражное), Случь (пост Сарны), Уборть (пост Рудня Ивановская);
- на притоке Среднего Днепра - реке Тетерев (пост Житомир);
- на реке Ингулец (пост Кривой Рог).
Где в Украине ситуация - близкая к норме
Между тем близкой к норме (84-120%) водность в августе наблюдалась:
- на приустьевом участке Припяти и ее притоке Стырь (пост Луцк);
- на участке Десны "Разлеты - Чернигов";
- на Западном Буге (пост Каменка-Бугская);
- по притоку воды к Киевскому водохранилищу.
Какие реки в августе - близки к маловодью
В УкрГМЦ сообщили, что меньше нормы (50-76%) водность в начале августа отмечалась:
- на притоке Припяти - реке Стоход (пост Любешов);
- на приустьевом участке Десны (пост Летки);
- на притоке Десны - реке Сейм (пост Мутин);
- на участке Северского Донца "Чугуев - Изюм";
- на реке Прут (пост Черновцы);
- на реке Стрый (пост Верхнее Синевидное);
- на реке Ингул (пост Кропивницкий);
- на украинском участке Дуная.
Значительно меньше нормы (32-39%) водность наблюдалась:
- на реке Припять (пост Любязь);
- на притоках Среднего Днепра - реках Псел (пост Запселье) и Самара (пост Кочерижки);
- на реке Днестр (пост Залещики);
- по притоку воды к Днестровскому водохранилищу;
- на реках суббассейна Тисы (Тиса, Латорица).
Между тем близкая к критериям маловодья (22-29%) водность наблюдалась:
- на притоке Среднего Днепра - реке Рось (пост Корсунь-Шевченковский);
- на реке Днестр (пост Галич);
- на реке Южный Буг (пост Подгорье);
- на реке Уж (суббассейн Тисы, пост Ужгород);
- по притоку воды в Кременчугское, Каменское и Днепровское водохранилища.
Где показатели водности рек - худшие
Достигнуто маловодие по основному критерию оценки (<20%) за 15 дней текущего месяца было на притоках Среднего и Нижнего Днепра:
- на реке Сула (пост Лубны) - там водность составляла 18% нормы августа;
- на реке Орель (пост Царичанка) - 18% нормы августа;
- на реке Ворскла (пост Кобеляки) - 16% нормы августа;
- на реке Южный Буг (посты Тростянчик и Александровка) - 10% и 16% нормы августа соответственно;
- на его притоке - реке Синюха (пост Синюхин Брод) - 10% нормы августа.
Самая сложная гидрологическая ситуация отмечается при этом:
- на Южном Буге (пост Тростянчик, Винницкая область);
- на его притоке - реке Синюха (пост Синюхин Брод, Николаевская область).
Там, согласно информации УкрГМЦ, средние расходы воды за 15 дней августа оказались ниже значения экологических расходов воды (соответственно 51% и 57% от нее).
"Что является критическим для функционирования экосистем рек", - подчеркнули эксперты.
