Реки Украины стремительно мелеют: что показал август и где показатели критические

Укргидрометцентр оценил водность основных рек Украины за первые 15 дней августа - чтобы следить за наступлением (или вероятностью) маловодья на "артериях", гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.

Там, согласно информации УкрГМЦ, средние расходы воды за 15 дней августа оказались ниже значения экологических расходов воды (соответственно 51% и 57% от нее).

Достигнуто маловодие по основному критерию оценки (<20%) за 15 дней текущего месяца было на притоках Среднего и Нижнего Днепра:

Между тем близкая к критериям маловодья (22-29%) водность наблюдалась:

В УкрГМЦ сообщили, что меньше нормы (50-76%) водность в начале августа отмечалась:

Между тем близкой к норме (84-120%) водность в августе наблюдалась:

Больше нормы (>120%) в течение первой половины августа 2025 года водность отмечалась:

