Річки України стрімко міліють: що показав серпень і де показники критичні

Укргідрометцентр оцінив водність основних річок України за перші 15 днів серпня - щоб стежити за настанням (або ймовірністю) маловоддя на "артеріях", гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки й водозабезпечення населення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру.

"Що є критичним для функціонування екосистем річок", - наголосили експерти.

Там, згідно з інформацією УкрГМЦ, середні витрати води за 15 днів серпня виявилися нижчими за значення екологічних витрат води (відповідно 51% та 57% від неї).

Досягнуто маловоддя за основним критерієм оцінки (<20%) за 15 днів поточного місяця було на притоках Середнього та Нижнього Дніпра:

В УкрГМЦ повідомили, що меншою за норму (50-76%) водність на початку серпня відмічалась:

Тим часом близькою до норми (84-120%) водність у серпні спостерігалася:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення. Велика кількість водних об'єктів сьогодні вже втрачена, інші - забруднені та небезпечні.

Крім того, ми повідомляли, що за шкоду річкам і водоймам в Україні можуть карати по-новому й пояснювали, кому загрожують нові штрафи.

Тим часом в УкрГМЦ розповіли про особливості погоди в Україні на початку серпня та пояснили, які регіони можуть втратити врожай через посуху, розповсюдження шкідників і поширення хвороб.

Читайте також, чому насправді Дніпро щороку починає "цвісти", від чого залежить початок цього процесу й чи можна побороти таке явище.