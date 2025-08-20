Річки України стрімко міліють: що показав серпень і де показники критичні
Укргідрометцентр оцінив водність основних річок України за перші 15 днів серпня - щоб стежити за настанням (або ймовірністю) маловоддя на "артеріях", гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки й водозабезпечення населення.
В яких річках водність - більша за норму
Більшою за норму (>120%) впродовж першої половини серпня 2025 року водність відмічалась:
- на Верхньому Дніпрі (пост Неданчичі);
- на притоках Прип'яті - річках Горинь (пост Деражне), Случ (пост Сарни), Уборть (пост Рудня Іванівська);
- на притоці Середнього Дніпра - річці Тетерів (пост Житомир);
- на річці Інгулець (пост Кривий Ріг).
Де в Україні ситуація - близька до норми
Тим часом близькою до норми (84-120%) водність у серпні спостерігалася:
- на пригирловій ділянці Прип'яті та її притоці Стир (пост Луцьк);
- на ділянці Десни "Розльоти - Чернігів";
- на Західному Бузі (пост Кам'янка-Бузька);
- по припливу води до Київського водосховища.
Які річки у серпні - близькі до маловоддя
В УкрГМЦ повідомили, що меншою за норму (50-76%) водність на початку серпня відмічалась:
- на притоці Прип'яті - річці Стохід (пост Любешів);
- на пригирловій ділянці Десни (пост Літки);
- на притоці Десни - річці Сейм (пост Мутин);
- на ділянці Сіверського Дінця "Чугуїв - Ізюм";
- на річці Прут (пост Чернівці);
- на річці Стрий (пост Верхнє Синьовидне);
- на річці Інгул (пост Кропивницький);
- на українській ділянці Дунаю.
Значно меншою за норму (32-39%) водність спостерігалася:
- на річці Прип'ять (пост Любязь);
- на притоках Середнього Дніпра - річках Псел (пост Запсілля) та Самара (пост Кочеріжки);
- на річці Дністер (пост Заліщики);
- по припливу води до Дністровського водосховища;
- на річках суббасейну Тиси (Тиса, Латориця).
Тим часом близька до критеріїв маловоддя (22-29%) водність спостерігалася:
- на притоці Середнього Дніпра - річці Рось (пост Корсунь-Шевченківський);
- на річці Дністер (пост Галич);
- на річці Південний Буг (пост Підгір'я);
- на річці Уж (суббасейн Тиси, пост Ужгород);
- по припливу води до Кременчуцького, Кам'янського і Дніпровського водосховищ.
Де показники водності річок - найгірші
Досягнуто маловоддя за основним критерієм оцінки (<20%) за 15 днів поточного місяця було на притоках Середнього та Нижнього Дніпра:
- на річці Сула (пост Лубни) - там водність становила 18% норми серпня;
- на річці Оріль (пост Царичанка) - 18% норми серпня;
- на річці Ворскла (пост Кобеляки) - 16% норми серпня;
- на річці Південний Буг (пости Тростянчик та Олександрівка) - 10% та 16% норми серпня відповідно;
- на його притоці - річці Синюха (пост Синюхин Брід) - 10% норми серпня.
Найскладніша гідрологічна ситуація відмічається при цьому:
- на Південному Бузі (пост Тростянчик, Вінницька область);
- на його притоці - річці Синюха (пост Синюхин Брід, Миколаївська область).
Там, згідно з інформацією УкрГМЦ, середні витрати води за 15 днів серпня виявилися нижчими за значення екологічних витрат води (відповідно 51% та 57% від неї).
"Що є критичним для функціонування екосистем річок", - наголосили експерти.
