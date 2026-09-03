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Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК

10:00 03.09.2026 Чт
8 мин
Как крупный НРК Protector будет помогать готовить операторов наземных роботизированных комплексов и чему обучают в школе?
aimg Лев Шевченко
Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК Фото: Виктор Павлов (коллаж РБК-Украина)
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НРК стали важным элементом фронта – их применяют для эвакуации и логистики. Один из таких НРК крупных габаритов недавно передали Школе НРК KILLHOUSE Academy.

Основатель Школы НРК KILLHOUSE Academy, офицер батальона НРК 3 ОШБр Третьего армейского корпуса Виктор Павлов и военнослужащий батальона НРК с позывным "Брокер" рассказали РБК-Украина о применении крупного комплекса в подготовке курсантов, финансировании школы, спросе на обучение и планах развития.

Главное:

  • Новое средство для обучения. Школа НРК KILLHOUSE Academy получила тяжелый НРК Protector, который будут использовать как демонстрационное средство, чтобы знакомить курсантов с работой крупных комплексов.
  • Финансирование школы. Учреждение работает на фандрайзинге, поскольку формальная ваучерная модель государственной компенсации обучения операторов до сих пор не заработала на практике.
  • Спрос на курсы. Очередь на обучение сократилась с шести до четырех месяцев благодаря наращиванию способностей школы.
  • Планы развития. Школа намерена роботизировать все подразделения Сил обороны и начать отдельную подготовку инженеров для обслуживания и ремонта НРК.

Обучение на "Протекторе": преимущества и недостатки крупного НРК

Школа наземных роботизированных комплексов (НРК) KILLHOUSE Academy в августе получила для обучения тяжелый беспилотный комплекс Protector. Компания "Украинская бронетехника" передала два таких НРК – один Школе НРК KILLHOUSE Academy для обучения военнослужащих, другой – боевому подразделению 3-го армейского корпуса.

Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК

Фото: НРК Protector (Лев Шевченко, РБК-Украина)

В компании отметили, что средство уже активно используется в войсках, поэтому подготовка операторов и специалистов по обслуживанию является необходимой составляющей его эффективного применения на фронте.

О том, как крупный НРК будут использовать в подготовке курсантов Школы НРК KILLHOUSE Academy, а также о финансировании школы, спросе на обучение и планах развития рассказали основатель школы Виктор Павлов (позывной "Старк") и военнослужащий батальона НРК с позывным "Брокер".

В Школе НРК KILLHOUSE Academy Protector будут использовать как демонстрационное средство – курсантов будут знакомить с работой крупного комплекса и обучать с ним работать.

Тактика применения крупного НРК, по словам Павлова, строится на логистике: комплекс доставляет значительные объемы груза к промежуточным точкам подвоза, где груз перегружают на меньшие НРК, а те уже развозят его по позициям.

Кроме того, Protector может подвозить ближе к району применения сами наземные дроны. Таким образом, комплекс частично берет на себя функции пикапа и выполняет подвоз без привлечения людей.

"Главное преимущество крупных НРК в том, что они могут перевозить значительные объемы груза и преодолевать большие расстояния", – отметил Павлов.

Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК

Фото: НРК Protector (Лев Шевченко, РБК-Украина)

Среди недостатков Павлов назвал размер и заметность техники: чем больше платформа, тем сложнее ее замаскировать и тем легче обнаружить с воздуха, а значит – возрастает риск поражения противником. Крупный НРК также сложнее транспортировать, хранить и ремонтировать, поскольку для работы с ним требуется больше места.

"Условно говоря, в гараже уже не поместятся четыре НРК – только один", – привел пример основатель школы.

Финансирование: ваучерная модель существует только на бумаге

Школа НРК KILLHOUSE Academy работает на фандрайзинге, то есть без государственного финансирования – помощь оказывают благотворительные фонды, доноры и партнеры.

Формальный государственный механизм финансирования подготовки операторов существует с октября 2024 года, когда Кабинет Министров принял постановление №1129 об экспериментальном проекте по сертификации школ операторов беспилотных систем.

В августе 2025-го действие механизма распространили и на наземные роботизированные и водные комплексы. По задумке, военнослужащий должен был получать ваучер, выбирать сертифицированную школу, проходить обучение и сдавать экзамен, после чего государство компенсировало бы школе стоимость подготовки.

Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК

Фото: НРК в школе (Лев Шевченко, РБК-Украина)

На практике финансовая часть механизма до сих пор не заработала. Государственные экзаменаторы принимают экзамены и подписывают выпускникам рекомендации на присвоение военно-учетной специальности, однако компенсаций школы не получают.

"Для запуска системы нужны официальный государственный заказ на подготовку операторов, соответствующие бюджетные средства и контракты со школами. Пока этого нет, ваучерная модель остается только на бумаге", – пояснил Павлов.

В то же время школа должна финансировать ежедневную работу самостоятельно: НРК для практических занятий, оборудование, средства связи, инструменты, запчасти и ремонтную базу. Поскольку школа наращивает способности, чтобы обучать больше людей, она постоянно ищет благотворительную поддержку — подключаются к ней и производители техники.

Около 2 тысяч выпускников, курсы открыты и для гражданских

С момента открытия Школу НРК KILLHOUSE Academy окончило около 2 тысяч человек. Основная идея учреждения — обучать военных: инициаторами создания школы стали представители Третьего армейского корпуса, который, по словам "Брокера", имеет наибольший опыт применения НРК среди подразделений Сил обороны.

"Наш друг "Старк" основал эту школу с идеей того, что Третий армейский корпус имеет больше всего опыта, имеет лучшее понимание, что такое НРК, как он используется", – рассказал "Брокер".

Помимо подготовки военных, школа проводит платные курсы для гражданских – это помогает содержать инфраструктуру учреждения, а также распространяет среди населения идею роботизации войска.

Логистика – основа подготовки, а очередь на обучение сократилась вдвое

Основное направление подготовки в школе – логистические миссии, которые, по словам Павлова, можно внедрять и масштабировать уже сейчас. Кроме того, курсантов знакомят с работой турели и обучают выполнять инженерные задачи, в частности минирование.

Спрос на обучение сохраняется: увеличение способностей школы позволило сократить очередь с шести месяцев до четырех.

Эвакуация погибших из килл-зоны: технических решений для дистанционной погрузки пока нет

Один из вопросов, которые чаще всего возникают на фронте с применением НРК, – эвакуация тел погибших из килл-зоны.

По словам Павлова, для этого нужны специализированные средства: НРК способен вывезти погибшего, но сначала тело нужно погрузить на платформу, а рядом часто нет пехоты, которая могла бы сделать это без риска для себя. Поэтому не только сама эвакуация, но и погрузка должны происходить дистанционно.

Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК

Фото: НРК в школе (Лев Шевченко, РБК-Украина)

"Серийных средств, полностью выполняющих эту задачу, сейчас нет", – отметил основатель школы.

В школе курсанты могут освоить общую логику эвакуационной миссии, а полноценно отрабатывать дистанционную погрузку погибшего станет возможным, когда соответствующие технические решения станут серийными и доступными подразделениям.

Три категории НРК: от минирования до эвакуации

Техника, которую получает Школа НРК KILLHOUSE Academy, в основном соответствует комплексам, чаще всего используемым в ВСУ и в корпусе в целом – партнеры, которые уже сотрудничают с корпусом, понимают миссию школы и передают ей средства для обучения, рассказал "Брокер".

Все НРК в школе разделяют на три категории – малые, средние и крупные. Малые комплексы выполняют миссии минирования или камикадзе, средние – логистические или эвакуационные.

Крупные НРК применяют либо для масштабных логистических задач, либо для специализированных операций – например, вытаскивания другого НРК или разминирования с помощью специальных колес. К НРК также можно прикрепить манипулятор – это позволяет дистанционно выполнять инженерные функции на позициях, в частности устанавливать растяжки и сетки, без риска для личного состава.

"95% всех выполняемых миссий НРК – это логистические миссии", – отметил "Брокер", добавив, что это приносит непосредственную пользу, позволяя выполнять подвоз без риска для личного состава.

Эвакуационные миссии выполняются реже – преимущественно из-за сложности реализации: не все психологически готовы к таким задачам, да и сами миссии требуют значительно большей подготовки

Планы: роботизировать все подразделения и готовить инженеров для ремонта НРК

Главный план развития школы – наращивать способности и продолжать подготовку операторов, пока не будут роботизированы все подразделения. Потребность в специалистах остается большой, поэтому Школа НРК KILLHOUSE Academy планирует готовить больше операторов и передавать боевой опыт подразделениям Сил обороны.

Параллельно школа развивает отдельное инженерное направление – подготовку специалистов, способных обслуживать, ремонтировать и адаптировать НРК к боевым задачам. Такие инженеры нужны и в боевых подразделениях, и в мастерских: комплекс необходимо подготовить к миссии, а после возвращения проверить, отремонтировать и снова ввести в работу.

"Это важно не только для войска: подготовка инженерных специалистов в целом будет способствовать укреплению украинского оборонно-промышленного комплекса", – добавил Павлов.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Для чего Школе НРК KILLHOUSE Academy нужен тяжелый НРК Protector?

– Комплекс будут использовать как демонстрационное средство: курсантов будут знакомить с его работой и обучать применять его в логистических миссиях — доставке грузов к промежуточным точкам подвоза и подвозе меньших НРК ближе к району применения.

– Почему ваучерная модель финансирования обучения операторов НРК до сих пор не работает?

– Хотя формальный механизм существует с октября 2024 года (постановление Кабмина №1129, распространенное на НРК в августе 2025-го), для его запуска нужны официальный государственный заказ, бюджетные средства и контракты со школами — этого пока нет, поэтому компенсаций школы не получают.

– Сколько людей уже окончили Школу НРК KILLHOUSE Academy?

– Около 2 тысяч человек, преимущественно военнослужащих; школа также проводит платные курсы для гражданских, что помогает содержать инфраструктуру учреждения.

– Какая проблема с эвакуацией погибших из килл-зоны пока не решена?

– Серийных технических решений для дистанционной погрузки тела погибшего на платформу НРК пока нет — именно это, а не сама эвакуация, является главным препятствием, поскольку рядом часто отсутствует пехота, которая могла бы сделать это без риска для себя.

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