Реки мелеют, а ливни несут угрозу: гидролог рассказала об опасных изменениях в Украине

В Украине все чаще фиксируют явление маловодья - снижение уровня воды в реках. Наиболее ощутимо это проявляется летом и осенью, однако ситуация меняется ежегодно.

Чем это опасно в интервью РБК-Украина рассказала начальница отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Виктория Корниенко.

Главное: Проблема маловодья: В Украине все чаще фиксируют снижение уровня воды в реках, особенно в период с июня по ноябрь.

Факторы риска: На обмеление рек влияет вырубка лесов в Карпатах, застройка берегов и слабое весеннее половодье.

Опасность осадков: Интенсивные ливни в горах из-за отсутствия лесов приводят к резким паводкам и выходу воды на поймы.

Угроза селей: Сочетание переувлажненной почвы и длительных ливней может вызвать сход опасных потоков камней и грязи со склонов.

Прогноз на 2026 год: Ситуация в этом году несколько лучше прошлогодней благодаря наличию половодья, хотя оно и было на низком уровне.

Действительно ли реки мелеют

По словам эксперта, проблема маловодья действительно становится более заметной. Чаще всего ее фиксируют в период с июня по ноябрь, когда естественное пополнение рек уменьшается.

В то же время ситуация не одинакова каждый год. Например, в прошлом году весеннее половодье было слабым, и признаки маловодья появились уже весной. В 2026 году ситуация несколько лучше - половодье было, хотя и на низком уровне.

Что влияет на состояние рек

Кроме застройки берегов, существенное влияние имеет вырубка лесов, особенно в Карпатах.

Деревья играют важную роль в сохранении влаги в почве. Когда их становится меньше, вода быстрее стекает, а реки становятся более зависимыми от осадков.

При этом в горных регионах ситуация осложняется тем, что не все реки находятся под постоянным гидрологическим контролем.

Почему ливни могут быть опасными

Интенсивные дожди в Карпатах могут быстро менять ситуацию на малых реках - уровень воды способен подняться буквально за несколько часов. На больших реках эти процессы более прогнозируемые, однако в горных районах они могут приводить к выходу воды на поймы.

Кроме паводков, существует еще одна опасность - селевые потоки. Они возникают, когда:

в почве накапливается значительное количество влаги;

на склонах есть обломочный материал;

выпадают интенсивные и продолжительные осадки.

В таких случаях с гор могут сходить потоки воды с камнями и грунтом, что представляет серьезную угрозу.