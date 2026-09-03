ua en ru
Чт, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Киеве произошла стрельба, полиция проводит спецоперацию

11:38 03.09.2026 Чт
1 мин
К поискам привлекли бойцов спецподразделения КОРД
aimg Валерия Абабина
В Киеве произошла стрельба, полиция проводит спецоперацию Фото: В Киеве произошла стрельба (полиция Киева)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Святошинском районе Киева утром произошла стрельба, в результате которой пострадал человек. Полиция объявила специальную операцию по задержанию вооруженного преступника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева и комментарий пресс-секретаря Нацполиции Юлии Гирдвилис.

Сообщения о стрельбе в Святошинском районе поступило правоохранителям сегодня утром. Пока известно об одном пострадавшем, ему оказывают медицинскую помощь.

Фото: В Киеве произошла стрельба (полиция Киева)

По тревоге подняли личный состав территориального и главного управления полиции. К поискам и задержанию подозреваемого привлекли дополнительные силы, в частности, бойцов спецподразделения КОРД. Спецоперация продолжается.

Напомним, также вчера в Киеве на улице Юрия Шумского на Березняках произошла громкая стрельба, которую связывают со спецоперацией СБУ и ГУР – тогда пришлось даже перекрывать движение и менять маршруты общественного транспорта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Национальная полиция
Новости
Россия усиливает атаки: Зеленский заявил о новой эскалации
Россия усиливает атаки: Зеленский заявил о новой эскалации
Аналитика
Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК