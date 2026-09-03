В Киеве произошла стрельба, полиция проводит спецоперацию

В Святошинском районе Киева утром произошла стрельба, в результате которой пострадал человек. Полиция объявила специальную операцию по задержанию вооруженного преступника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева и комментарий пресс-секретаря Нацполиции Юлии Гирдвилис.

Сообщения о стрельбе в Святошинском районе поступило правоохранителям сегодня утром. Пока известно об одном пострадавшем, ему оказывают медицинскую помощь.

Фото: В Киеве произошла стрельба (полиция Киева)

По тревоге подняли личный состав территориального и главного управления полиции. К поискам и задержанию подозреваемого привлекли дополнительные силы, в частности, бойцов спецподразделения КОРД. Спецоперация продолжается.