В Киеве произошла стрельба, полиция проводит спецоперацию
В Святошинском районе Киева утром произошла стрельба, в результате которой пострадал человек. Полиция объявила специальную операцию по задержанию вооруженного преступника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева и комментарий пресс-секретаря Нацполиции Юлии Гирдвилис.
Сообщения о стрельбе в Святошинском районе поступило правоохранителям сегодня утром. Пока известно об одном пострадавшем, ему оказывают медицинскую помощь.
Фото: В Киеве произошла стрельба (полиция Киева)
По тревоге подняли личный состав территориального и главного управления полиции. К поискам и задержанию подозреваемого привлекли дополнительные силы, в частности, бойцов спецподразделения КОРД. Спецоперация продолжается.
Напомним, также вчера в Киеве на улице Юрия Шумского на Березняках произошла громкая стрельба, которую связывают со спецоперацией СБУ и ГУР – тогда пришлось даже перекрывать движение и менять маршруты общественного транспорта.