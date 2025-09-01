РФ снова жалуется на "неизвестные БПЛА": дроны атаковали подстанцию возле железной дороги

Жители Краснодраского края, что в России, в ночь на понедельник, 1 сентября, жаловались на атаку неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Стоит напомнить, что в марте этого года неизвестные дроны атаковали город Кропоткино Краснодарского края. Тогда россияне жаловались на пожар в районе местного НПЗ.

В частности, местные заявляют, что слышали несколько взрывов в регионе. Также по предварительным данным, электроподстанция в районе железной дороги горит после атаки БПЛА в Кропоткино.

Удары по НПЗ в РФ

Силы обороны Украины регулярно наносят удары по НПЗ врага, которые обеспечивают поставки нефтепродуктов армии РФ. Так, этой ночью неизвестные дроны атаковали НПЗ в Краснодаре. Там после серии взрывов тоже начался пожар. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, в ночь на 28 августа в Самаре дроны атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В тот же день в результате удачной атаки пожар возник на Афипском НПЗ в Краснодарском крае.

Еще ранее мы писали, что 15 августа в Сызрани Самарской области РФ прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку неизвестных дронов по НПЗ.

Отметим, что за первые две недели августа вследствие атаки дронов, нефтепереработка в России сократилась на 21%.