ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Неизвестные дроны атаковали Сызрань: в районе НПЗ начался пожар

Пятница 15 августа 2025 05:19
UA EN RU
Неизвестные дроны атаковали Сызрань: в районе НПЗ начался пожар Фото: жители Сызрани слышали около 10 взрывов (https://t.me/mchs_official)
Автор: Эдуард Ткач

Утром в пятницу, 15 августа, в Сызрани Самарской области РФ прогремели взрывы. Россияне пожаловались на атаку неизвестных дронов по НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как пишет Mash, начиная с 4 часов утра в Сызрани было слышно около 10 взрывов. Утверждается, что город атаковали неизвестные дроны.

"Очевидцы SHOT (рассказали, что - ред.) они проснулись от громких звуков взрывов в начале пятого утра. На данный момент последствий на земле не замечено, официальной информации об атаке пока не было", - пишет еще один канал.

Параллельно ряд других российских медиа утверждали о работе ПВО и уничтожении нескольких дронов.

Однако в соцсетях уже стали появляться кадры, на которых видно несколько пожаров. Как утверждается, неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), после чего в районе объекта начался пожар.

Официальных подтверждений или опровержений на данный момент не было.

Пожары в России

Напомним, что россияне регулярно жалуются на атаки неизвестных дронов, после чего в разных городах России возникают пожары на НПЗ, предприятиях или военных объектах.

Например, вчера дроны массированно атаковали Волгоградскую область РФ. В самом областном центре в результате "падения обломков" возник пожар на НПЗ.

Подробнее об этой атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НПЗ Пожар
Новости
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия