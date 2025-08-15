Неизвестные дроны атаковали Сызрань: в районе НПЗ начался пожар
Утром в пятницу, 15 августа, в Сызрани Самарской области РФ прогремели взрывы. Россияне пожаловались на атаку неизвестных дронов по НПЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Как пишет Mash, начиная с 4 часов утра в Сызрани было слышно около 10 взрывов. Утверждается, что город атаковали неизвестные дроны.
"Очевидцы SHOT (рассказали, что - ред.) они проснулись от громких звуков взрывов в начале пятого утра. На данный момент последствий на земле не замечено, официальной информации об атаке пока не было", - пишет еще один канал.
Параллельно ряд других российских медиа утверждали о работе ПВО и уничтожении нескольких дронов.
Однако в соцсетях уже стали появляться кадры, на которых видно несколько пожаров. Как утверждается, неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), после чего в районе объекта начался пожар.
Официальных подтверждений или опровержений на данный момент не было.
Пожары в России
Напомним, что россияне регулярно жалуются на атаки неизвестных дронов, после чего в разных городах России возникают пожары на НПЗ, предприятиях или военных объектах.
Например, вчера дроны массированно атаковали Волгоградскую область РФ. В самом областном центре в результате "падения обломков" возник пожар на НПЗ.
