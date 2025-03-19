Дроны атаковали Краснодарский край РФ: в Крапоткине в районе НПЗ зафиксирован пожар
В ночь на 19 марта неизвестные дроны атаковали город Кропоткин Краснодарского края. Россияне жалуются на пожар в районе местного НПЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В частности, канал Mash по состоянию на 02:08 по киевскому писал, что в Кропоткине прозвучало не менее 3 взрывов и в этом городе якобы была атакована нефтебаза. Утверждалось, что на территорию предприятия упали обломки и горели якобы только они.
Другие каналы также начали публиковать информацию, но уже сообщали о 5-6 взрывах и тоже утверждали о пожаре. Однако не было никаких уточнений, что именно горит - обломки БпЛА или предприятие. Официальной информации пока не было.
Атака дронов по НПЗ в Краснодарском крае
Напомним, в ночь на 14 марта россияне жаловались на взрывы в районе города Туапсе Краснодарского края. После прилета на территории местного НПЗ начался пожар, который не могли погасить несколько дней.
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