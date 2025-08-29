ua en ru
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Пятница 29 августа 2025 20:37
Куйбышевский НПЗ в Самаре приостановил работу после атаки дронов, - СМИ Фото: Куйбышевский НПЗ в Самаре приостановил работу после атаки дронов (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В российском городе Самара 28 августа дроны атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В результате НПЗ приостановил работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ASTRA.

Как сообщается, предприятие атаковали по меньшей мере 29 беспилотников.

Местные власти атаку на НПЗ не подтверждали, отчитавшись, что атака была отбита, а пожар был быстро потушен, не называя, что именно горело.

По данным источников ASTRA в МЧС России, после массированной атаки на заводе возникло по меньшей мере семь очагов возгорания. По данным на 28 августа предприятие полностью остановило свою работу.


Отмечается, что один из беспилотников попал в установку первичной переработки нефти АВТ-4, она вспыхнула. Также дрон попал в эстакаду сжиженных газов, которая также впоследствии вспыхнула.

Кроме этого, попадание беспилотников на Куйбышевском НПЗ было зафиксировано в трубопровод с газом, трубопровод с бензином, установку АВТ-5, установку производства водорода, резервуары с дизельным топливом.

Пострадал один работник предприятия, он госпитализирован.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко тоже подтвердил остановку нефтеперерабатывающего завода.

"Куйбышевский НПЗ в России после прилетов остановился", - сообщил он.

Удары по российским НПЗ

Напомним, в ночь на 28 августа Силы обороны провели масштабную операцию против врага - ударили по двум крупным НПЗ и складам с боеприпасами.

В результате удачной атаки возник масштабный пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае.

Предприятие специализируется на производстве бензина и дизельного топлива, которое активно используется для нужд российской армии. Его годовая мощность - около 6,25 млн тонн нефти.

Параллельно подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ осуществили огневое поражение Куйбышевского НПЗ в Самарской области.

Этот завод производит более 30 видов нефтепродуктов, среди них бензины, дизельное топливо, мазуты и растворители. Мощность переработки - более 7 млн тонн нефти в год.

В результате удара зафиксирована серия взрывов и масштабный пожар.

