Куйбышевский НПЗ в Самаре приостановил работу после атаки дронов, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ASTRA .

Как сообщается, предприятие атаковали по меньшей мере 29 беспилотников.

Местные власти атаку на НПЗ не подтверждали, отчитавшись, что атака была отбита, а пожар был быстро потушен, не называя, что именно горело.

По данным источников ASTRA в МЧС России, после массированной атаки на заводе возникло по меньшей мере семь очагов возгорания. По данным на 28 августа предприятие полностью остановило свою работу.





Отмечается, что один из беспилотников попал в установку первичной переработки нефти АВТ-4, она вспыхнула. Также дрон попал в эстакаду сжиженных газов, которая также впоследствии вспыхнула.

Кроме этого, попадание беспилотников на Куйбышевском НПЗ было зафиксировано в трубопровод с газом, трубопровод с бензином, установку АВТ-5, установку производства водорода, резервуары с дизельным топливом.

Пострадал один работник предприятия, он госпитализирован.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко тоже подтвердил остановку нефтеперерабатывающего завода.

"Куйбышевский НПЗ в России после прилетов остановился", - сообщил он.