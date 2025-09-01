ua en ru
РФ знову скаржиться на "невідомі БПЛА": дрони атакували підстанцію біля залізниці

Понеділок 01 вересня 2025 03:18
РФ знову скаржиться на "невідомі БПЛА": дрони атакували підстанцію біля залізниці Ілюстративне фото: РФ знову скаржиться на "невідомі БПЛА (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Жителі Краснодраського краю, що в Росії, у ніч на понеділок, 1 вересня, скаржились на атаку невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Зокрема, місцеві заявляи, що чули дкілька вибухів у регіоні. Також за попередніми даними, електропідстанція в районі залізниці горить після атаки БПЛА в Кропоткіно.

Варто нагадати, що у березні цього року невідомі дрони атакували місто Кропоткіно Краснодарського краю. Тоді росіяни скаржились на пожежу в районі місцевого НПЗ.

Удари по НПЗ в РФ

Сили оборони України регулярно наносять удари по НПЗ ворога, які забезпечують поставки нафтопродуктів армії РФ. Так, цієї ночі невідомі дрони атакували НПЗ у Краснодарі. Там після серії вибухів теж почалася пожежа. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, у ніч на 28 серпня у Самарі дрони атакували Куйбишевський нафтопереробний завод. Того ж дня внаслідок вдалої атаки пожежа виникла на Афипському НПЗ у Краснодарському краї.

Ще раніше ми писали, що 15 серпня в Сизрані Самарської області РФ прогриміли вибухи. Росіяни скаржилися на атаку невідомих дронів по НПЗ.

Зазначимо, що за перші два тижні серпня внаслідок атаки дронів, нафтопереробка в Росії скоротилася на 21%.

