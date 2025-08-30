Неизвестные дроны атаковали Краснодар: на местном НПЗ вспыхнул пожар
В ночь на 30 августа неизвестные беспилотники атаковали российский город Краснодар. Из-за попадания на территории местного нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики в Telegram.
По информации канала SHOT, мощные взрывы начали раздаваться в небе около 03.30. Местные жители сообщили о десятках взрывов и работе сил ПВО.
До этого в окрестностях был слышен звук пролета дрона, а затем в одном из районов начался пожар. В паблкиках писали, что горит НПЗ.
Позже информацию подтвержили официально.
"В результате падения обломков беспилотников, повреждена одна из технологических установок на территории Краснодарского НПЗ. В месте прилета вспыхнул пожар на площади около 300 кв. м.", - сообщили в оперативном штабе региона.
По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют. В штабе отметили, что сотрудников нефтеперерабатывающего завода эвакуировали, а на месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы.
В связи с сохранением беспилотной опасности, жителей Краснодара попросили оставаться дома и не выходить на улицу.
Атаки на Краснодарский край
Напомним, 7 августа россияне также жаловались на взрывы и пожары в Краснодарском крае РФ. Тогда были повреждены НПЗ и воинская часть.
В ночь на 24 августа партизанские отряды "АТЕШ" сожгли вышку мобильной связи в Краснодарском крае.
Кроме того, 28 августа в российской Самаре дроны атаковали Куйбышевский НПЗ и приостановили его работу.