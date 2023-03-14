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Россияне могли украсть сбитый над Черным морем американский беспилотник

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Россия, Вторник 14 марта 2023 21:37
Россияне могли украсть сбитый над Черным морем американский беспилотник Фото: сбитый над Черным морем американский БПЛА, вероятно, украли россияне (facebook com mod mil rus)
Автор: Карина Левицкая

Сбитый сегодня, 14 марта, над Черным морем американский БПЛА, вероятно, могли украсть россияне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радиопереговоры, опубликованные российскими СМИ.

На радиопереговорах слышны разговоры российских военных. Россияне обсуждают спецоперацию "по поднятию обломков с места падения". Вероятно, речь идет об американском беспилотнике MQ-9 Reaper, который сегодня упал в Черном море после контакта с российскими самолетами.

В свою очередь Пентагон не сообщает, намерены ли США пытаться извлечь обломки своего беспилотника со дна Черного моря, но заявляет, что РФ не поднимала его.

Напомним, сегодня, 14 марта, над Черным морем истребитель россиян Су-27 врезался в американский беспилотник MQ-9 Reaper. В результате этого дрон США был сбит.

Впоследствии стало известно, что Госдеп США вызовет российского посла для того, чтобы выразить ему "решительные возражения".

Однако координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США продолжат полеты над Черным морем, ведь оно никому не принадлежит.

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