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Британская разведка назвала ключевую причину неспособности российской армии наступать

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Украина, Вторник 14 марта 2023 09:12
Британская разведка назвала ключевую причину неспособности российской армии наступать Фото: наступление России на фронте невозможно из-за отсутствия боеприпасов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В последние недели нехватка артиллерийских боеприпасов у России обострилась до такой степени, что на многих участках фронта действуют чрезвычайно карательные нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Это почти наверняка было ключевой причиной того, что в последнее время ни одно российское соединение не могло вести оперативно значимые наступательные действия", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Россия уже прибегла к выдаче старых запасов боеприпасов, которые ранее считались непригодными к использованию. Указом президента РФ от 3 марта установлены меры для Минпромторга по поводу полномочий руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, не выполняющих производственных заданий.

"Россия все чаще применяет принципы командной экономики к своему военно-промышленному комплексу, потому что она признает, что ее оборонные производственные мощности являются ключевым уязвимым местом "специальной военной операции", которая все больше истощается", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, российская армия в течение трех месяцев безуспешно наступала в районе Угледара. Теперь, по данным британской разведки, в командовании решают вопрос: сделать ли еще одну попытку.

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