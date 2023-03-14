Впервые за время независимости. "Укроборонпром" начал производить 125-мм снаряды

Государственный концерн "Укроборонпром" приступил к производству 125-мм снарядов для танковой пушки. Производство развернуто в тесном партнерстве со страной НАТО за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укроборонпром" .

Сообщается, что по заказу Минобороны уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми украинские военные бтют по россиянам.

Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов: минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских снарядов 122 мм и 152 мм, а теперь и танкового снаряда 125 мм.

При этом из соображений безопасности производство вынесено за пределы государства, однако в создании боеприпасов принимают участие украинцы: конструкторы, технологи, токари, литейщики.

Напомним, ранее "Укроборонпром" совместно со страной НАТО начали совместно производить мины калибра 120 мм.

Также сообщалось, что "Укроборонпром" планирует производить новое вооружение вместе с чешским производителем бронированной техники.

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