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Впервые за время независимости. "Укроборонпром" начал производить 125-мм снаряды

Новина українською →
Вторник 14 марта 2023 13:06
Впервые за время независимости. "Укроборонпром" начал производить 125-мм снаряды Фото: "Укроборонпром" начал производить 125-мм снаряды (t.me/UOP_Official)
Автор: Елизавета Драбкина

Государственный концерн "Укроборонпром" приступил к производству 125-мм снарядов для танковой пушки. Производство развернуто в тесном партнерстве со страной НАТО за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укроборонпром".

Сообщается, что по заказу Минобороны уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80, которыми украинские военные бтют по россиянам.

Украина впервые за время независимости развернула собственное производство боеприпасов: минометных мин 82 мм и 120 мм, артиллерийских снарядов 122 мм и 152 мм, а теперь и танкового снаряда 125 мм.

При этом из соображений безопасности производство вынесено за пределы государства, однако в создании боеприпасов принимают участие украинцы: конструкторы, технологи, токари, литейщики.

Напомним, ранее "Укроборонпром" совместно со страной НАТО начали совместно производить мины калибра 120 мм.

Также сообщалось, что "Укроборонпром" планирует производить новое вооружение вместе с чешским производителем бронированной техники.

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Укроборонпром НАТО
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