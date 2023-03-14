Спецтрибунал для России поддерживают уже 32 страны, - Кулеба

Создание специального трибунала для России в связи с преступлениями в Украине поддерживают уже 32 страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Twitter .

"Еще две страны присоединились к Коалиции за создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины", - рассказал он.

По словам Кулебы, 32 государства сейчас работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России.

"Путин и его соратники предстанут перед судом", - заверил глава украинского МИДа.