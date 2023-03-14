Потери России в Украине за сутки: 740 оккупантов, 10 танков и 11 БПЛА

По данным на утро вторника, 14 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 740 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 160540 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 15 ББМ и 11 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Как сообщалось, российские оккупанты не прекращают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, при этом захватчики несут значительные потери. Военные ВСУ на этих участках фронта отразили более 100 вражеских атак за минувшие сутки.

При этом ВСУ провели успешную контратаку западнее Сватово Луганской области, а также ряд рейдов по левобережью Херсонской области. Войска РФ продолжают продвигаться около Бахмута.

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