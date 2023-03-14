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В Госдеп США вызвали посла России из-за инцидента с беспилотником

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Вторник 14 марта 2023 20:31
В Госдеп США вызвали посла России из-за инцидента с беспилотником
Автор: Валерия Полищук

Государственный департамент США вызвал российского посла из-за сбития американского беспилотника над Черным морем.

Об этом заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналистки The Baily Beast Шенон Варвы в Twitter.

"Государственный департамент вызовет российского посла в департамент, чтобы выразить "решительные возражения" по поводу поведения России. Процесс вызова идет/ожидается сегодня во второй половине дня", - написала она.

Напомним, сегодня утром над Черным морем столкнулись российский истребитель Су-27 и американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Позже стало известно, что об инциденте уже доложили президенту США Джо Байдену.

Добавим, что генерал НАТО проинформировал союзников о сбитии американского дрона над Черным морем.

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