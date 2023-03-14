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ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским

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Вторник 14 марта 2023 15:04
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Было принято решение о дальнейшем содержании и защите города Бахмута.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Во время Ставки была обсуждена актуальная ситуация на фронте.

"Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему содержанию и защите города Бахмут", - пишет пресс-служба.

Во время заседания было проанализировано обеспечение вооружением и боеприпасами наших воинов и отдельно обсуждены темпы, а также объемы поступления помощи от партнеров союзников и их дальнейшее распределение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам командующего Сухопутных войск генерал-полковника Александра Сырского, россияне пытаются прорваться в центр Бахмута.

Также агентство рассказывало о том, почему Украина продолжает удерживать оборону города несмотря на предостережения западных союзников.

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