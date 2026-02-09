ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

РФ теряет рынок: добыча нефти падает из-за трудностей со сбытом, - Bloomberg

Россия, Понедельник 09 февраля 2026 19:43
UA EN RU
РФ теряет рынок: добыча нефти падает из-за трудностей со сбытом, - Bloomberg Фото: добыча российской нефти неуклонно сокращается (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Нефтяная добыча в РФ в январе сократилась уже второй месяц подряд. Причина заключается в трудностях со сбытом нефти из-за санкционного давления США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Минус 19% переработки нефти. Сырский назвал результаты ударов по РФ в январе

Издание со ссылкой на осведомленные источники пишет, что в январе страна-агрессор добывала в среднем 9,28 млн баррелей нефти в день.

Этот показатель меньше на 46 тысяч баррелей в день уже сниженного декабрьского уровня, и почти на 300 тысяч баррелей в день ниже того, что РФ может добывать по соглашению с ОПЕК+.

Отмечается, что страна-агрессор засекретила данные о добыче нефти, экспорте и работе своих НПЗ, что затрудняет независимую оценку ситуации.

Нефти в море становится все больше

Одновременно с падением добычи наблюдается рост запасов российской нефти, которая хранится на танкерах в море. Это говорит о том, что некоторые грузы требуют много времени, чтобы найти покупателей на фоне растущего санкционного давления на РФ.

Bloomberg отмечает, что сокращение добычи Россией нефти может привести к потере ею своей доли на мировом рынке.

Отказ от российской нефти

Напомним, индийская компания Reliance Industries недавно впервые после вступления в силу запрета ЕС на импорт продукции из российской нефти экспортировала авиационное топливо в Европу.

Отметим, индийские нефтеперерабатывающие заводы стали чаще отказываться от российской нефти премиальных сортов из-за опасений вторичных санкций и проблем с проведением платежей.

Кроме того, в январе поступления России от экспорта нефти и газа уменьшились почти вдвое в годовом измерении и опустились до самой низкой отметки с июля 2020 года.

РБК-Украина ранее писало, что, согласно данным Bloomberg, импорт российской нефти в Индию может сократиться вдвое после заключения торговой сделки с США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Санкции против России
Новости
В США отреагировали на заявление Зеленского о "дедлайне" для завершения войны
В США отреагировали на заявление Зеленского о "дедлайне" для завершения войны
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ