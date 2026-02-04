ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Кремль недосчитался миллиардов: доходы РФ от нефти и газа обвалились до минимума

Среда 04 февраля 2026 14:15
UA EN RU
Кремль недосчитался миллиардов: доходы РФ от нефти и газа обвалились до минимума Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Доходы России от продажи нефти и газа в январе сократились почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли самого низкого уровня с июля 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Нефтяная выручка РФ упала на треть, теряя 500 млн долларов в неделю, - разведка

По данным агентства, в январе доходы от экспорта энергоносителей составили 393,3 млрд рублей (около 5,1 млрд долларов), что ниже показателя декабря, когда они достигали 447,8 млрд рублей.

Основными причинами падения стали снижение мировых цен на сырую нефть и укрепление российского рубля. Доходы от нефти и газа остаются ключевым источником наполнения бюджета РФ, обеспечивая почти четверть всех поступлений в федеральную казну.

На фоне роста расходов на оборону и безопасность дефицит бюджета России в 2025 году составил 5,6 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Значительная часть бюджетных средств направляется на финансирование войны против Украины.

В российском правительстве прогнозируют, что в 2026 году поступления от нефти и газа составят 8,92 трлн рублей, тогда как общие доходы бюджета ожидаются на уровне 40,283 трлн рублей.

В то же время по итогам прошлого года доходы федерального бюджета РФ от нефти и газа сократились на 24% - до 8,48 трлн рублей, что стало самым низким показателем с 2020 года.

Подрыв экономики России

Украина и ее западные союзники неоднократно заявляли о намерении заставить Россию прекратить войну путем подрыва ее экономических возможностей, прежде всего в нефтегазовом секторе.

В конце прошлого года Украина провела серию успешных ударов по нефтяным танкерам, которые РФ использует для обхода международных санкций.

В частности, украинские дроны поразили четыре судна так называемого "теневого флота" в акваториях Черного и Средиземного морей.

Особенностью этих операций стала их широкая география: три танкера были атакованы морскими дронами в Черном море, еще одно судно поразили воздушные дроны в Средиземном море.

Параллельно с этим было зафиксировано четыре попадания по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море.

Также с января 2024 года Украина существенно усилила удары по российской нефтяной инфраструктуре, в частности по крупным нефтеперерабатывающим заводам, что непосредственно влияет на доходы Кремля и его способность финансировать войну.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НАФТА Газ Война в Украине
Новости
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом