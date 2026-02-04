Кремль недосчитался миллиардов: доходы РФ от нефти и газа обвалились до минимума
Доходы России от продажи нефти и газа в январе сократились почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли самого низкого уровня с июля 2020 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, в январе доходы от экспорта энергоносителей составили 393,3 млрд рублей (около 5,1 млрд долларов), что ниже показателя декабря, когда они достигали 447,8 млрд рублей.
Основными причинами падения стали снижение мировых цен на сырую нефть и укрепление российского рубля. Доходы от нефти и газа остаются ключевым источником наполнения бюджета РФ, обеспечивая почти четверть всех поступлений в федеральную казну.
На фоне роста расходов на оборону и безопасность дефицит бюджета России в 2025 году составил 5,6 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Значительная часть бюджетных средств направляется на финансирование войны против Украины.
В российском правительстве прогнозируют, что в 2026 году поступления от нефти и газа составят 8,92 трлн рублей, тогда как общие доходы бюджета ожидаются на уровне 40,283 трлн рублей.
В то же время по итогам прошлого года доходы федерального бюджета РФ от нефти и газа сократились на 24% - до 8,48 трлн рублей, что стало самым низким показателем с 2020 года.
Подрыв экономики России
Украина и ее западные союзники неоднократно заявляли о намерении заставить Россию прекратить войну путем подрыва ее экономических возможностей, прежде всего в нефтегазовом секторе.
В конце прошлого года Украина провела серию успешных ударов по нефтяным танкерам, которые РФ использует для обхода международных санкций.
В частности, украинские дроны поразили четыре судна так называемого "теневого флота" в акваториях Черного и Средиземного морей.
Особенностью этих операций стала их широкая география: три танкера были атакованы морскими дронами в Черном море, еще одно судно поразили воздушные дроны в Средиземном море.
Параллельно с этим было зафиксировано четыре попадания по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море.
Также с января 2024 года Украина существенно усилила удары по российской нефтяной инфраструктуре, в частности по крупным нефтеперерабатывающим заводам, что непосредственно влияет на доходы Кремля и его способность финансировать войну.