РФ втрачає ринок: видобуток нафти падає через труднощі зі збутом, - Bloomberg

Росія, Понеділок 09 лютого 2026 19:43
UA EN RU
РФ втрачає ринок: видобуток нафти падає через труднощі зі збутом, - Bloomberg Фото: видобуток російської нафти невпинно скорочується (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Нафтовий видобуток у РФ у січні скоротився вже другий місяць поспіль. Причина полягає у труднощах зі збутом нафти через санкційний тиск США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Мінус 19% переробки нафти. Сирський назвав результати ударів по РФ у січні

Видання з посиланням на обізнані джерела пише, що у січні країна-агресорка видобувала в середньому 9,28 млн барелів нафти на день.

Цей показник менший на 46 тисяч барелів на день за вже знижений грудневий рівень, і майже на 300 тисяч барелів на день нижчий за те, що РФ може видобувати за угодою з ОПЕК+.

Зазначається, що країна-агресорка засекретила дані про видобуток нафти, експорт та роботу своїх НПЗ, що ускладнює незалежну оцінку ситуації.

Нафти у морі стає все більше

Водночас з падінням видобутку спостерігається зростання запасів російської нафти, яка зберігається на танкерах у морі. Це говорить про те, що деякі вантажі потребують багато часу, щоб знайти покупців на тлі зростаючого санкційного тиску на РФ.

Bloomberg зазначає, що скорочення видобутку Росією нафти може призвести до втрати нею своєї частки на світовому ринку.

Відмова від російської нафти

Нагадаємо, індійська компанія Reliance Industries нещодавно вперше після набуття чинності заборони ЄС на імпорт продукції з російської нафти експортувала авіаційне паливо до Європи.

Зазначимо, індійські нафтопереробні заводи почали частіше відмовлятися від російської нафти преміальних сортів через побоювання вторинних санкцій та проблеми з проведенням платежів.

Крім того, у січні надходження Росії від експорту нафти й газу зменшилися майже удвічі в річному вимірі та опустилися до найнижчої позначки з липня 2020 року.

РБК-Україна раніше писало, що, згідно з даними Bloomberg, імпорт російської нафти до Індії може скоротитися вдвічі після укладання торгівельної угоди зі США.

