РФ втрачає ринок: видобуток нафти падає через труднощі зі збутом, - Bloomberg

Нафтовий видобуток у РФ у січні скоротився вже другий місяць поспіль. Причина полягає у труднощах зі збутом нафти через санкційний тиск США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання з посиланням на обізнані джерела пише, що у січні країна-агресорка видобувала в середньому 9,28 млн барелів нафти на день.

Цей показник менший на 46 тисяч барелів на день за вже знижений грудневий рівень, і майже на 300 тисяч барелів на день нижчий за те, що РФ може видобувати за угодою з ОПЕК+.

Зазначається, що країна-агресорка засекретила дані про видобуток нафти, експорт та роботу своїх НПЗ, що ускладнює незалежну оцінку ситуації.

Нафти у морі стає все більше

Водночас з падінням видобутку спостерігається зростання запасів російської нафти, яка зберігається на танкерах у морі. Це говорить про те, що деякі вантажі потребують багато часу, щоб знайти покупців на тлі зростаючого санкційного тиску на РФ.

Bloomberg зазначає, що скорочення видобутку Росією нафти може призвести до втрати нею своєї частки на світовому ринку.