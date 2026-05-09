РФ использует перемирие для ротаций и подвоза резервов, - Трегубов

"Нет, они сейчас действительно затихли. Именно на сегодняшний день они действительно пытаются брать паузу и использовать эту паузу... для ротации, для подвоза сил и вообще для возобновления своих наступательных возможностей", - сказал Трегубов.

В то же время он добавил, что украинская армия тоже использует это время для налаживания логистики и в том числе ротаций.

"Выглядит так, что именно на сегодня россияне не хотели возможных эксцессов с парадом", - резюмировал спикер Группировки объединенных сил.

Бои на фронте

Отметим, что несмотря на договоренность о прекращении огня, в Генштабе ВСУ уже сообщили, что только за сегодня на фронте до 16:00 зафиксировано 51 боевое столкновение.

Причем враг усилил давление на востоке и юге Украины. Наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском направлениях.