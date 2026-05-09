Война в Украине

РФ использует перемирие для ротаций и подвоза резервов, - Трегубов

18:43 09.05.2026 Сб
2 мин
Что делает враг на время паузы в боевых действиях?
aimg Эдуард Ткач
Фото: враг стих (Минобороны РФ)

Российская армия действительно пытается брать паузу в боях на время перемирия, но использует его для усиления своих наступательных возможностей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Читайте также: У Путина обиделись на разрешение Зеленского провести парад 9 мая

"Нет, они сейчас действительно затихли. Именно на сегодняшний день они действительно пытаются брать паузу и использовать эту паузу... для ротации, для подвоза сил и вообще для возобновления своих наступательных возможностей", - сказал Трегубов.

В то же время он добавил, что украинская армия тоже использует это время для налаживания логистики и в том числе ротаций.

"Выглядит так, что именно на сегодня россияне не хотели возможных эксцессов с парадом", - резюмировал спикер Группировки объединенных сил.

Бои на фронте

Отметим, что несмотря на договоренность о прекращении огня, в Генштабе ВСУ уже сообщили, что только за сегодня на фронте до 16:00 зафиксировано 51 боевое столкновение.

Причем враг усилил давление на востоке и юге Украины. Наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Зеленский разрешил провести парад в Москве

Напомним, что в начале недели Минобороны России объявило о перемирии 8 и 9 мая. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил начать режим "тишины" с 6 числа, который Россия по итогу нарушила. По этой причине в ночь на 7 и 8 мая Украина отвечала зеркально.

Однако в пятницу вечером президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной таки будет трехдневное перемирие 9, 10 и 11 мая.

Следом эту информацию подтвердил Владимир Зеленский и анонсировал обмен пленными. Кроме того, президент издал указ, которым исключил Красную площадь из списка целей Украины 9 мая и позволил России провести в Москве парад. Относительно остальных территорий - Зеленский пообещал действовать зеркально.

Также мы писали, что Дональд Трамп допустил, что перемирие между Украиной и Россией может продолжаться даже после 11 мая.

