Трамп объявил о трехдневном перемирии и обмене пленными между Украиной и РФ

21:13 08.05.2026 Пт
2 мин
Кто стал инициатором запроса на прекращение огня?
aimg Валерий Ульяненко
Трамп объявил о трехдневном перемирии и обмене пленными между Украиной и РФ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Президент США объявил о введении трехдневного перемирия между Украиной и Россией. Оно будет действовать с 9 по 11 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в его соцсети Truth Social и сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский о "перемирии" 9 мая: завтра зависит от того, что мы услышим сегодня

"Это перемирие будет включать в себя прекращение всех боевых действий, а также обмен 1000 военнопленных из каждой из стран. Этот запрос был сделан непосредственно мной, и я очень ценю его одобрение президентом Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским", - подчеркнул президент США.

Он также выразил надежду, что это "начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны".

"Переговоры о прекращении этого большого конфликта, крупнейшего со времен Второй мировой войны, продолжаются, и мы с каждым днем приближаемся к решению", - отметил Трамп.

Реакция Украины

Зеленский подтвердил согласие по поводу перемирия и обмена военнопленных с РФ при посредничестве американской стороны.

"На днях было много обращений и сигналов по конфигурации завтрашнего дня в Москве в связи с нашими украинскими дальнобойными санкциями. Принцип зеркальности в наших действиях хорошо известен и был доказан российской стороне", - отметил президент.

Перемирие между Украиной и РФ

Напоминаем, Россия заявила о введении временного режима прекращения огня с 00:00 8 мая до 10 мая. По утверждению российской стороны, в этот период войска РФ должны были остановить боевые действия вдоль всей линии фронта.

Впрочем, в ночь на 8 мая российские силы продолжили атаки на украинские позиции, несмотря на объявленное Кремлем так называемое "перемирие". Боевую активность и удары фиксировали уже после того, как режим прекращения огня, заявленный россиянами, официально вступил в силу.

Отметим, что Владимир Зеленский посоветовал представителям государств, которые поддерживают дружеские отношения со страной-агрессором, воздержаться от поездок в Москву 9 мая.

