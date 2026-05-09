Несмотря на перемирие, оккупанты активизировали штурмы на двух направлениях, - Генштаб

Российские войска игнорируют заявления о прекращении огня, усилив давление на востоке и юге Украины. Наибольшее количество столкновений зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском отрезках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Ситуация на востоке и севере

По информации Генштаба, на Покровском направлении оккупанты 17 раз пытались потеснить украинских воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Белицкое, Никаноровка, Дорожное, Родинское, Новоалександровка, Удачное, Васильевка, Молодецкое и Новониколаевка. Две атаки в этом секторе продолжаются.

На Константиновском направлении зафиксировано семь штурмов, на Лиманском - четыре. Отдельные атаки врага зафиксированы на Краматорском, Южно-Слобожанском и Курском направлениях.

Обстрелы приграничья и активность на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в сторону позиций наших защитников. Боевые действия велись у Нового Запорожья, Рыбного, Цветкового, Железнодорожного и других населенных пунктов.

Враг также активно обстреливает Сумскую область. Сегодня от ударов пострадали районы населенных пунктов Рогизное, Волфино, Коренек, Атинское, Уланово и Кучеровка.

На Купянском, Славянском, Ореховском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий врага пока не зафиксировано.