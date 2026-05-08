У Путина обиделись на разрешение Зеленского провести парад 9 мая

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков решил отреагировать на разрешение президента Украины Владимира Зеленского провести 9 мая парад в Москве. Он утверждает, что РФ ничье разрешение не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Также он добавил, что продление перемирия между РФ и Украиной до 11 мая - это инициатива президента США Дональда Трампа.

"Нам не нужно ничье дозволение. Горе тому, кто пытается над "днем победы" подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее, его большая беда. А нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться нашим "днем победы"", - сказал Песков.

Что предшествовало

Напомним, что на прошлой неделе глава кремля Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором заявил о готовности объявить перемирие с Украиной на 9 мая. Вскоре в Минобороны РФ официально заявили, что объявляют перемирие 8 и 9 числа.

Однако президент Украины Владимир Зеленский решил не ждать этого срока и предложил начать режим "тишины" уже в ночь на 6 мая, которое Россия благополучно нарушила. В ответ на это Киев действовал зеркально, поэтому в ночь на 8 мая атакам подверглись Москва, Ярославль, Ростов и не только.

Уже вечером 8 мая Зеленский сообщил, что Украина согласилась на перемирие с РФ с 9 по 11 число. Он отметил, что для Киева жизнь украинских пленных важнее, поэтому был издан указ о разрешении провести парад в Москве на Красной площади. Говоря о пленных, РФ согласилась провести обмен в формате 1000 на 1000.

Собеседник РБК-Украина подтвердил, что Зеленский исключил место проведения парада в Москве из плана украинских ударов. Однако в отношении остальной территории РФ Украина будет действовать зеркально.