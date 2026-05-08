ua en ru
Сб, 09 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

У Путина обиделись на разрешение Зеленского провести парад 9 мая

23:32 08.05.2026 Пт
2 мин
Как отреагировали в Кремле на указ Зеленского?
aimg Эдуард Ткач
У Путина обиделись на разрешение Зеленского провести парад 9 мая Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков решил отреагировать на разрешение президента Украины Владимира Зеленского провести 9 мая парад в Москве. Он утверждает, что РФ ничье разрешение не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также: Трамп объявил о трехдневном перемирии и обмене пленными между Украиной и РФ

"Нам не нужно ничье дозволение. Горе тому, кто пытается над "днем победы" подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее, его большая беда. А нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться нашим "днем победы"", - сказал Песков.

Также он добавил, что продление перемирия между РФ и Украиной до 11 мая - это инициатива президента США Дональда Трампа.

Что предшествовало

Напомним, что на прошлой неделе глава кремля Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором заявил о готовности объявить перемирие с Украиной на 9 мая. Вскоре в Минобороны РФ официально заявили, что объявляют перемирие 8 и 9 числа.

Однако президент Украины Владимир Зеленский решил не ждать этого срока и предложил начать режим "тишины" уже в ночь на 6 мая, которое Россия благополучно нарушила. В ответ на это Киев действовал зеркально, поэтому в ночь на 8 мая атакам подверглись Москва, Ярославль, Ростов и не только.

Уже вечером 8 мая Зеленский сообщил, что Украина согласилась на перемирие с РФ с 9 по 11 число. Он отметил, что для Киева жизнь украинских пленных важнее, поэтому был издан указ о разрешении провести парад в Москве на Красной площади. Говоря о пленных, РФ согласилась провести обмен в формате 1000 на 1000.

Собеседник РБК-Украина подтвердил, что Зеленский исключил место проведения парада в Москве из плана украинских ударов. Однако в отношении остальной территории РФ Украина будет действовать зеркально.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Москва Песков Парад в Москве
Новости
Зеленский разрешил проведение парада в Москве 9 мая
Зеленский разрешил проведение парада в Москве 9 мая
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта