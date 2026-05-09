Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ використовує перемир'я для ротацій та підвезення резервів, - Трегубов

18:43 09.05.2026 Сб
2 хв
Що робить ворог на час паузи у бойових діях?
aimg Едуард Ткач
Фото: ворог стих (Міноборони РФ)

Російська армія дійсно намагається брати паузу у боях на час перемир'я, але використовує його для посилення своїх наступальних можливостей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Читайте також: У Путіна образилися на дозвіл Зеленського провести парад 9 травня

"Ні, вони зараз справді стихли. Саме на сьогоднішній день вони справді намагаються брати паузу і використовувати цю паузу... для ротації, для підвезення сил і взагалі для поновлення своїх наступальних можливостей", - сказав Трегубов.

Водночас він додав, що українська армія теж використовує цей час для налагодження логістики і в тому числі ротацій.

"Виглядає так, що саме на сьогодні росіяни не хотіли можливих ексцесів із парадом", - резюмував речник Угруповання об'єднаних сил.

Бої на фронті

Зазначимо, що попри домовленість про припинення вогню, у Генштабі ЗСУ вже повідомили, що лише за сьогодні на фронті до 16:00 зафіксовано 51 бойове зіткнення.

Причому ворог посилив тиск на сході та півдні України. Найбільша кількість боїв була зафіксована на Покровському та Гуляйпольському напрямках.

Зеленський дозволив провести парад у Москві

Нагадаємо, що на початку тижня Міноборони Росії оголосило про перемир'я 8 і 9 травня. Однак президент України Володимир Зеленський запропонував почати режим "тиші" з 6 числа, який Росія за підсумком порушила. З цієї причини в ніч на 7 і 8 травня Україна відповідала дзеркально.

Однак у п'ятницю ввечері президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною таки буде триденне перемир'я 9, 10 і 11 травня.

Слідом цю інформацію підтвердив Володимир Зеленський і анонсував обмін полоненими. Крім того, президент видав указ, яким виключив Червону площу зі списку цілей України 9 травня і дозволив Росії провести в Москві парад. Щодо решти територій - Зеленський пообіцяв діяти дзеркально.

Також ми писали, що Дональд Трамп допустив, що перемир'я між Україною і Росією може тривати навіть після 11 травня.

