РФ використовує перемир'я для ротацій та підвезення резервів, - Трегубов

Російська армія дійсно намагається брати паузу у боях на час перемир'я, але використовує його для посилення своїх наступальних можливостей.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
"Ні, вони зараз справді стихли. Саме на сьогоднішній день вони справді намагаються брати паузу і використовувати цю паузу... для ротації, для підвезення сил і взагалі для поновлення своїх наступальних можливостей", - сказав Трегубов.
Водночас він додав, що українська армія теж використовує цей час для налагодження логістики і в тому числі ротацій.
"Виглядає так, що саме на сьогодні росіяни не хотіли можливих ексцесів із парадом", - резюмував речник Угруповання об'єднаних сил.
Зазначимо, що попри домовленість про припинення вогню, у Генштабі ЗСУ вже повідомили, що лише за сьогодні на фронті до 16:00 зафіксовано 51 бойове зіткнення.
Причому ворог посилив тиск на сході та півдні України. Найбільша кількість боїв була зафіксована на Покровському та Гуляйпольському напрямках.
Нагадаємо, що на початку тижня Міноборони Росії оголосило про перемир'я 8 і 9 травня. Однак президент України Володимир Зеленський запропонував почати режим "тиші" з 6 числа, який Росія за підсумком порушила. З цієї причини в ніч на 7 і 8 травня Україна відповідала дзеркально.
Однак у п'ятницю ввечері президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною таки буде триденне перемир'я 9, 10 і 11 травня.
Слідом цю інформацію підтвердив Володимир Зеленський і анонсував обмін полоненими. Крім того, президент видав указ, яким виключив Червону площу зі списку цілей України 9 травня і дозволив Росії провести в Москві парад. Щодо решти територій - Зеленський пообіцяв діяти дзеркально.
