Трамп допустил, что перемирие между Украиной и Россией может быть больше трех дней

Президент США Дональд Трамп не исключает, что перемирие между Украиной и Россией продлиться даже после 11 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Rapid Response 47 в соцсети Х.

"Возможно. Было бы хорошо. Я бы хотел, чтобы это остановилось. Россия и Украина - это худшее, что случилось со времен Второй мировой войны с точки зрения человеческих потерь. 25 000 молодых солдат каждый месяц. Это безумие. Так что вполне может быть", - сказал Трамп.

Во время общения с журналистами у Трампа спросили, ожидает ли он, что объявленное им трехдневное перемирие между Украиной и РФ будет длиться больше этого срока, на что лидер США сказал следующее:

Перемирие между Украиной и РФ

Напомним, в начале недели Минобороны России объявило о перемирии с Украиной 8 и 9 мая. Однако президент Владимир Зеленский призвал не ждать этого срока и начать режим "тишины" в ночь на 6 число.

Россия в свою очередь нарушила прекращение огня, атаковав несколько города Украины, из-за чего в ночь на 8 мая Киев ответил зеркально. В частности, под такой оказались как минимум Москва, Ярославль, Ростов и не только.

Президент США Дональд Трамп вечером 8 мая (по Киеву) заявил, что между Украиной и Россией будет аж трехдневное перемирие - 9, 10 и 11 числа, а также состоится обмен пленными.

После этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил анонс по обмену пленных, а также издал указ не исключить Красную площадь в Москве из целей Украины на время парада. Что касается других регионов, Киев будет действовать зеркально - если РФ нарушит прекращение огня, Украина поступит так же.