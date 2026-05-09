ua en ru
Сб, 09 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ использует перемирие для ротаций и подвоза резервов, - Трегубов

18:43 09.05.2026 Сб
2 мин
Что делает враг на время паузы в боевых действиях?
aimg Эдуард Ткач
РФ использует перемирие для ротаций и подвоза резервов, - Трегубов Фото: враг стих (Минобороны РФ)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Российская армия действительно пытается брать паузу в боях на время перемирия, но использует его для усиления своих наступательных возможностей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Читайте также: У Путина обиделись на разрешение Зеленского провести парад 9 мая

"Нет, они сейчас действительно затихли. Именно на сегодняшний день они действительно пытаются брать паузу и использовать эту паузу... для ротации, для подвоза сил и вообще для возобновления своих наступательных возможностей", - сказал Трегубов.

В то же время он добавил, что украинская армия тоже использует это время для налаживания логистики и в том числе ротаций.

"Выглядит так, что именно на сегодня россияне не хотели возможных эксцессов с парадом", - резюмировал спикер Группировки объединенных сил.

Бои на фронте

Отметим, что несмотря на договоренность о прекращении огня, в Генштабе ВСУ уже сообщили, что только за сегодня на фронте до 16:00 зафиксировано 51 боевое столкновение.

Причем враг усилил давление на востоке и юге Украины. Наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Зеленский разрешил провести парад в Москве

Напомним, что в начале недели Минобороны России объявило о перемирии 8 и 9 мая. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил начать режим "тишины" с 6 числа, который Россия по итогу нарушила. По этой причине в ночь на 7 и 8 мая Украина отвечала зеркально.

Однако в пятницу вечером президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной таки будет трехдневное перемирие 9, 10 и 11 мая.

Следом эту информацию подтвердил Владимир Зеленский и анонсировал обмен пленными. Кроме того, президент издал указ, которым исключил Красную площадь из списка целей Украины 9 мая и позволил России провести в Москве парад. Относительно остальных территорий - Зеленский пообещал действовать зеркально.

Также мы писали, что Дональд Трамп допустил, что перемирие между Украиной и Россией может продолжаться даже после 11 мая.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Перемирие России и Украины Война в Украине
Новости
Долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" превысили 150 млрд грн, - Свириденко
Долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" превысили 150 млрд грн, - Свириденко
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"