РФ використовує перемир'я для ротацій та підвезення резервів, - Трегубов

Російська армія дійсно намагається брати паузу у боях на час перемир'я, але використовує його для посилення своїх наступальних можливостей.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник Угруповання об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Ні, вони зараз справді стихли. Саме на сьогоднішній день вони справді намагаються брати паузу і використовувати цю паузу... для ротації, для підвезення сил і взагалі для поновлення своїх наступальних можливостей", - сказав Трегубов.

Водночас він додав, що українська армія теж використовує цей час для налагодження логістики і в тому числі ротацій.

"Виглядає так, що саме на сьогодні росіяни не хотіли можливих ексцесів із парадом", - резюмував речник Угруповання об'єднаних сил.

Бої на фронті

Зазначимо, що попри домовленість про припинення вогню, у Генштабі ЗСУ вже повідомили, що лише за сьогодні на фронті до 16:00 зафіксовано 51 бойове зіткнення.

Причому ворог посилив тиск на сході та півдні України. Найбільша кількість боїв була зафіксована на Покровському та Гуляйпольському напрямках.