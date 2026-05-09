ua en ru
Сб, 09 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" превысили 150 млрд грн, - Свириденко

13:40 09.05.2026 Сб
1 мин
Где Кабмин будет искать средства на покрытие долга?
aimg Мария Науменко
Долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" превысили 150 млрд грн, - Свириденко Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Украине стремительно выросли долги предприятий теплокоммунэнерго, в частности из прифронтовых регионов. В Кабмине заявили, что работают над механизмами компенсации и ищут дополнительное финансирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Telegram.

Читайте также: 5 млрд гривен на ремонты ТЭС и шахты: как ДТЭК готовится к следующей зиме

По словам главы правительства, за последние четыре года долги предприятий теплокоммунэнерго перед группой "Нафтогаз" выросли более чем вдвое - примерно с 60 млрд грн до почти 150 млрд грн.

Свириденко отметила, что проблема затрагивает и предприятия из прифронтовых областей.

На фоне резкого роста задолженности правительство поручило наработать механизмы компенсации разницы в тарифах.

Сейчас Кабмин рассматривает несколько возможных источников финансирования. Среди них - средства государственного бюджета, помощь Европейского Союза и международных партнеров, а также дивиденды других государственных компаний.

Кроме того, в Украине ухудшается ситуация на балансирующем рынке электроэнергии. По данным Ассоциации солнечной энергетики Украины, задолженность участников рынка перед "Укрэнерго" уже достигла 42 млрд грн и ежемесячно увеличивается примерно на 1 млрд грн.

Параллельно растут и финансовые обязательства самого "Укрэнерго" перед генерацией - они уже превысили 30 млрд грн.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Юлия Свириденко Нафтогаз Украины Теплокоммунэнерго Украина
Новости
США и Иран могут возобновить переговоры на следующей неделе, - WSJ
США и Иран могут возобновить переговоры на следующей неделе, - WSJ
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"