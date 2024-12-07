РФ ударила по Запорожью и Кривому Рогу, а ВСУ получили новые ракеты-дроны: новости за 6 декабря
Российские войска нанесли удары по Запорожью и Кривому Рогу. Тем временем Силы обороны Украины получили первую партию ракет-дронов "Пекло".
Более подробно о том, что произошло в пятницу, 6 декабря, - в материале РБК-Украина.
В ВСУ поступила первая партия ракет-дронов "Пекло"
Силы обороны Украины получили первую партию ракет-дронов "Пекло". Их ВСУ передал президент Владимир Зеленский.
"Дрон-ракета "Пекло". Наше, украинское оружие, уже имеющее подтвержденное боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача - наращивать производство и применение", - рассказал Зеленский.
Известно, что дроны-ракеты "Пекло" в своем арсенале уже имеют пять успешных применений.
Эта ракета-дрон имеет дальность поражения 700 км и скорость 700 км/ч. Остальные характеристики новейшего оружия не называются.
Удар РФ по Запорожью
Российские террористы вечером 6 декабря нанесли удар по Запорожью.
В результате обстрела погибли девять человек, еще около 20 ранены, в том числе двое детей.
Также попаданием разрушены СТО, повреждены дома и магазины рядом.
Удар РФ по админзданию в Кривом Роге
Вчера вечером, 6 декабря, российские военные ударили по гражданскому административному зданию Кривого Рога. В результате есть погибшие и раненые, среди которых 6-летний ребенок.
Также в результате вражеского удара повреждены админздание, шесть многоквартирных и пять частных домов.
Страны НАТО идентифицировали системы ПВО, которые можно быстро передать Украине
В рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО удалось определить те системы ПВО, которые могут передать Украине в короткие сроки. Идет работа над поставками.
"Могу сказать, что по итогам переговоров министров в штаб-квартире НАТО удалось идентифицировать ряд таких систем, ракет и другого оборудования, которые могут быть переданы Украине в короткие сроки. В настоящее время продолжается активная работа с партнерами по воплощению этих шагов", - отметил спикер МИД Украина Георгий Тихий.
Лукашенко выпросил у Путина "Орешник" для Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить на территории его страны ракетный комплекс "Орешник".
"Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения и прежде всего "Орешник" были размещены на территории Беларуси. Это успокоило бы некоторые умы", - сказал Путину белорусский диктатор.
Российский диктатор в свою очередь пообещал, что эти запросы будут удовлетворены.
"Размещение таких комплексов возможно. Это станет возможным во второй половине 2025 года", - заявил Путин.
Он добавил, что объекты поражения "Орешником" с территории Беларуси у "вероятного противника" будет определять военно-политическое руководство Минска.
С января принцип отключения света могут кардинально изменить
В Минэнерго планируется изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света. С 2025 года все области могут быть разделены на несколько зон.
Подробнее о возможных изменениях - в материале РБК-Украина.
Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов
Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов. Это означает, что весь избирательный процесс будет перезапущен в полном объеме.
Как сообщается, судьи приняли такое решение после срочного совещания, где рассматривались запросы об отмене первого тура.
В запросах приводились рассекреченные документы, согласно которым кампания пророссийского кандидата Калина Георгеску явилась результатом организованной манипуляции за пределами Румынии.
Отмечается, что для проведения повторных выборов будет установлена новая дата и календарная программа.
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