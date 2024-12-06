В ВСУ поступила первая партия ракет-дронов "Пекло"
Силы обороны Украины получили первую партию ракет-дронов "Пекло". Их ВСУ передал президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента, "Укрінформ".
"Дрон-ракета "Пекло". Наше, украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача - наращивать производство и применение", - рассказал Зеленский.
По данным "Укринформа", это первая серия ракет-дронов украинского производства, которые передали в войска, и запустили в серийное производство.
Также известно, что дроны-ракеты "Пекло" в своем арсенале уже имеют пять успешных применений.
Что известно о дрон-ракете "Пекло"
Эта ракета-дрон имеет дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час. Другие характеристики новейшего оружия
Из соображений безопасности другие технические характеристики украинской ракеты-дрона и количество переданных единиц не называются.
Дрон-ракета "Пекло" (кадр из видео/t.me/V_Zelenskiy_official)
Производство дронов в Украине
Украина наладила собственное производство беспилотников. Причем производство украинских дронов в 2024 году увеличилось в 10 раз по сравнению с 2023 годом.
В частности, по данным Минобороны, Украина перевыполнила план по производству дронов в этом году. Всего за этот год было допущено к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники.
Добавим, что по словам главы Минобороны Рустема Умерова, Украина в следующем в 2025 году планирует увеличить производство оружия. Речь идет о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах.
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