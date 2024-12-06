В ВСУ поступила первая партия ракет-дронов "Пекло"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента, "Укрінформ".

"Дрон-ракета "Пекло". Наше, украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача - наращивать производство и применение", - рассказал Зеленский.

По данным "Укринформа", это первая серия ракет-дронов украинского производства, которые передали в войска, и запустили в серийное производство.

Также известно, что дроны-ракеты "Пекло" в своем арсенале уже имеют пять успешных применений.

Что известно о дрон-ракете "Пекло"

Эта ракета-дрон имеет дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час. Другие характеристики новейшего оружия

Из соображений безопасности другие технические характеристики украинской ракеты-дрона и количество переданных единиц не называются.

Дрон-ракета "Пекло" (кадр из видео/t.me/V_Zelenskiy_official)