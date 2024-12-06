Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов

Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов. Это означает, что весь избирательный процесс будет перезапущен в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.ro.

Отмечается, что для проведения повторных выборов будет установлена новая дата и календарная программа.

В запросах приводились рассекреченные документы, согласно которым кампания пророссийского кандидата Калина Георгеску явилась результатом организованной манипуляции за пределами Румынии.

Как сообщается, судьи приняли такое решение после срочного совещания, где рассматривались запросы об отмене первого тура.

Выборы президента Румынии

Напомним, первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 24 ноября. Согласно официальным результатам, первое место занял Калин Георгеску, а второе - Елена Ласкони.

Георгеску - пророссийский праворадикал, который называет войну России против Украины "сговором американских производителей оружия".

При этом Ласкони выступает против территориальных уступок со стороны Украины и является прозападным политиком.

Еще 2 декабря Конституционный суд Румынии признал действительными результаты первого тура президентских выборов. Второй тур должен был состояться на этой неделе.

Более подробно о выборах в Румынии - в материале РБК-Украина.

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