Лукашенко выпросил у Путина "Орешник" для Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить на территории его страны ракетный комплекс "Орешник". Российский диктатор пообещал сделать это в 2025 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА.
Лукашенко заявил, что якобы обеспокоен ситуацией на западных границах Беларуси и в соседней Украине.
"Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения и прежде всего "Орешник" были размещены на территории Беларуси. Это успокоило бы некоторые умы", - сказал Путину белорусский диктатор.
Российский диктатор в свою очередь пообещал, что эти запросы будут удовлетворены.
"Размещение таких комплексов возможно. Это станет возможным во второй половине 2025 года", - заявил Путин.
Он добавил, что объекты поражения "Орешником" с территории Беларуси у "предполагаемого противника" будет определять военно-политическое руководство Минска.
Удар "Орешником" по Украине
Напомним, 21 ноября россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Воздушные силы ВСУ заявили, что россияне впервые выпустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету.
Позже российский диктатор Владимир Путин заявил, что армия РФ совершила испытательный пуск ракетной системы средней дальности "Орешник". При этом ГУР уточнило, что новая ракета была выпущена из ракетного комплекса "Кедр".
Як объяснил руководитель ГУР Кирилл Буданов, фактически речь идет об одной и той же ракете. Путин использовал название ракетной программы "Орешник", но система запуска ракет называется "Кедр".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.