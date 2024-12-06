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Страны НАТО идентифицировали системы ПВО, которые можно быстро передать Украине, - МИД

Киев, Пятница 06 декабря 2024 17:12
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Страны НАТО идентифицировали системы ПВО, которые можно быстро передать Украине, - МИД Фото: Георгий Тихий, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Виталий Носач

В рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО удалось определить те системы ПВО, которые могут передать Украине в краткие сроки. Идет работа над поставками.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом на пресс-конференции заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Он рассказал, что на встрече министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире Альянса был ряд ключевых тем. В первую очередь обсуждалась военная поддержка, особенно усиление украинского "воздушного щита".

Как напомнил Тихий, Украина срочно нуждается в поставках 20 систем типа HAWK, NASAMS и IRIS-T, чтобы защитить критические объекты энергетической инфраструктуры. Такое усиление нужно желательно до конца года.

"Могу сказать, что по итогам переговоров министров в штаб-квартире НАТО удалось идентифицировать ряд таких систем, ракет и другого оборудования, которые могут быть переданы Украине в краткие сроки. Сейчас идет активная работа с партнерами по воплощению этих шагов", - отметил спикер МИД.

ПВО для Украины

Стоит заметить, что срочный запрос, который касается 20 систем ПВО HAWK, NASAMS и IRIS-T, озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава МИД отмечал, что такие поставки "помогут Украине избежать блэкаута".

К слову, Россия в ноябре провела несколько массированных ударов по Украине. Враг целился по объектам энергетики, поэтому после атак для украинцев ввели графики отключений света.

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