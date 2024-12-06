Страны НАТО идентифицировали системы ПВО, которые можно быстро передать Украине, - МИД

В рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО удалось определить те системы ПВО, которые могут передать Украине в краткие сроки. Идет работа над поставками.

Как передает корреспондент РБК-Украина , об этом на пресс-конференции заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Он рассказал, что на встрече министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире Альянса был ряд ключевых тем. В первую очередь обсуждалась военная поддержка, особенно усиление украинского "воздушного щита".

Как напомнил Тихий, Украина срочно нуждается в поставках 20 систем типа HAWK, NASAMS и IRIS-T, чтобы защитить критические объекты энергетической инфраструктуры. Такое усиление нужно желательно до конца года.

"Могу сказать, что по итогам переговоров министров в штаб-квартире НАТО удалось идентифицировать ряд таких систем, ракет и другого оборудования, которые могут быть переданы Украине в краткие сроки. Сейчас идет активная работа с партнерами по воплощению этих шагов", - отметил спикер МИД.