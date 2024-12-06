Россияне ударили по админзданию Кривого Рога: есть жертвы, среди раненых дети
Российские военные ударили по гражданскому административному зданию Кривого Рога. Среди раненых есть дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
"Россияне попали в гражданское админздание. Продолжается аварийно-спасательная операция", - сообщил Вилкул.
Он рассказал, что в результате российского удара есть жертвы и раненые. Среди раненых есть ребенок 6 лет, который сейчас находится в больнице.
"Разворачивается Штаб помощи людям в том же месте, где был в прошлый раз. Местные знают. Стройматериалы, коммунальные бригады, расселения, заявления в помощь от города", - подчеркнул председатель Совета обороны.
Обновлено в 17:31.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что сейчас известно о двух погибших.
"И, предварительно, 8 пострадавших. Из них половина - госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек не выходит на связь. Спасатели обследуют разбитое здание", - рассказал он.
Предыдущая атака РФ на Кривой Рог
Напомним, что 21 ноября россияне атаковали Кривой Рог Днепропетровской области.
Ударом было частично разрушено административное здание. На место выехали спасательные службы. Почти сразу стало известно о пострадавших. Их количество постоянно росло.
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