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Удар РФ по Запорожью: в ОВА показали фото и видео последствий

Запорожье, Пятница 06 декабря 2024 20:22
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Удар РФ по Запорожью: в ОВА показали фото и видео последствий Фото: россияне ударили по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы вечером 6 декабря нанесли удар по Запорожью. Известно о погибших и раненых. Также появились фото и видео последствий обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

По информации Федорова, в результате российского обстрела погибли девять человек, еще семнадцать ранены, в том числе двое детей.

Также попаданием разрушено СТО, повреждены дома и магазины рядом.

Фото: последствия удара РФ по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)

Удар по Запорожью

Напомним, сегодня вечером, 6 декабря, в Запорожской области прогремели взрывы. При этом местные СМИ писали о взрыве в Запорожской области.

Позже глава ОВА Иван Федоров рассказал, что оккупанты ударили по Запорожью. По его словам, в результате атаки начался пожар на СТО, есть погибшие и пострадавшие.

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