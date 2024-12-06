Удар РФ по Запорожью: в ОВА показали фото и видео последствий
Российские террористы вечером 6 декабря нанесли удар по Запорожью. Известно о погибших и раненых. Также появились фото и видео последствий обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
По информации Федорова, в результате российского обстрела погибли девять человек, еще семнадцать ранены, в том числе двое детей.
Также попаданием разрушено СТО, повреждены дома и магазины рядом.
Фото: последствия удара РФ по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)
Удар по Запорожью
Напомним, сегодня вечером, 6 декабря, в Запорожской области прогремели взрывы. При этом местные СМИ писали о взрыве в Запорожской области.
Позже глава ОВА Иван Федоров рассказал, что оккупанты ударили по Запорожью. По его словам, в результате атаки начался пожар на СТО, есть погибшие и пострадавшие.
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