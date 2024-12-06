Удар РФ по Запорожью: в ОВА показали фото и видео последствий

Российские террористы вечером 6 декабря нанесли удар по Запорожью. Известно о погибших и раненых. Также появились фото и видео последствий обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

По информации Федорова, в результате российского обстрела погибли девять человек, еще семнадцать ранены, в том числе двое детей. Также попаданием разрушено СТО, повреждены дома и магазины рядом. Фото: последствия удара РФ по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)