РФ ударила дроном по Чернигову, часть города - обесточена

Чернигов, Вторник 23 декабря 2025 20:01
UA EN RU
РФ ударила дроном по Чернигову, часть города - обесточена Иллюстративное фото: РФ ударила дроном по Чернигову (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Вечером вторника, 23 декабря, российская армия дроном атаковала город Чернигов. Там поврежден важный энергетический объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета Чернигова и "Черниговоблэнерго".

"Зафиксировано попадание вражеского беспилотника на территории города. Под атакой объект критической инфраструктуры", - сообщили в горсовете.

В то же время в "Черниговоблэнерго" сообщили, что в результате вражеского обстрела поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточена часть города Чернигов.

"Просим сохранять спокойствие и меры собственной безопасности! Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", - сообщили в компании.

Обновлено в 20:10

По словам начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, враг атаковал объект критической инфраструктуры в городе.

"На месте происшествия возник пожар. Люди не пострадали", - сообщил он.

Напомним, после ночной атаки РФ украинские атомные электростанции временно снизили мощность генерации. Возвращение к номинальным показателям возможно после завершения восстановительных работ.

Удар РФ по энергетической системе

По данным Министерства энергетики, по состоянию на утро почти полностью без электроснабжения остались потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов зафиксировано обесточивание в Винницкой, Черниговской, Житомирской, а также в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начнут сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.

Также российские войска нанесли удары по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего было повреждено оборудование ТЭС.

Массированный обстрел Украины 23 декабря

В ночь на сегодняшний день и утром российская армия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив более 600 ударных беспилотников и десятки ракет.

По состоянию на 07:50 в большинстве регионов страны были введены аварийные отключения электроэнергии.

В Киеве обломки вражеского беспилотника упали в Святошинском районе. По предварительной информации, ранения получили по меньшей мере четыре человека.

Кроме того, в результате атак российских дронов был разрушен объект критической инфраструктуры в Шостке Сумской области, из-за чего значительная часть города осталась без электро- и теплоснабжения.

О последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

