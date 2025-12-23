Шостка частично осталась без света и тепла после массированного удара РФ

23 декабря российские беспилотники разрушили объект критической инфраструктуры в Шостке Сумской области. Значительная часть города осталась без электричества и тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Шостки Николая Ногу.

Сейчас в городе работают аварийно-восстановительные бригады. Информация о масштабах разрушений, убытков и возможных потерь уточняется.

Как добавил мэр, коммунальные предприятия и медицинские учреждения переведены на резервное энергоснабжение.

"Разрушен объект критической инфраструктуры, значительная часть абонентов остались без электроэнергии и отопления", - рассказал он.

По его словам, российские войска сегодня во вторник, 23 декабря, атаковали город Шостка Сумской области ударными беспилотниками.

Массированная атака на Украину 23 декабря

В ночь на 23 декабря Россия наносит массированный удар по Украине. Сотни дронов-камикадзе с севера атаковали почти все регионы страны, а ближе к утру добрались до западных областей - под ударами оказались Житомир, Ровно, Тернопольщина, Буковина, Ивано-Франковщина и другие.

Кроме этого, оккупанты запустили крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков и из акватории моря. После 7:00 утра к атаке присоединились несколько истребителей МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал", еще несколько самолетов взлетели около 8:30.

Во время этой атаки основной акцент был направлен на объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее председатель Сумской ОГА Олег Григоров сообщал об атаке на гражданскую инфраструктуру Шосткинщины. Также есть попадания на Конотопщине. Предварительно, люди не пострадали.

Между тем вчера президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может прибегнуть к массированным ударам по Украине в рождественские дни, несмотря на заявления об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".